Giulia De Lellis e Andrea Damante sembrano nuovamente sull’orlo di una crisi. Dopo un riavvicinamento che ha fatto ben sperare i fan, la coppia è in stand-by, come rivelato dalla ragazza. E il dj non ha smentito: segno che qualcosa potrebbe essersi nuovamente rotto. Nonostante questo, continuano i contatti fra la De Lellis e la madre del ragazzo, che le ha commentato uno scatto postato su Instagram.

La madre di Damante scrive a Giulia De Lellis

Le vicende dei “Damellis” sono sempre sulla bocca di tutti. Una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo sembra nuovamente in crisi, come ha testimoniato un recente video condiviso da Giulia De Lellis: “È sicuramente un momento un po’ particolare della nostra vita, dove stanno cambiando e sono cambiate un sacco di cose.

Siamo tutti e due un po’ tristi, anche se facciamo finta di nulla. Non abbiamo tanta voglia di parlarne o di condividere“. Parole che lasciano intendere che, tra i due, qualcosa si sia nuovamente rotto. Dopo il riavvicinamento e la quarantena vissuta insieme, la coppia sembra nuovamente in crisi. Ma un piccolo indizio potrebbe smentire tale ipotesi e arriva dal profilo Instagram della giovane influencer.

Sotto uno scatto condiviso con i followers, che ritrae la De Lellis con indosso un abito da sposa, spicca fra tutti il commento della mamma di Damante, Valentina: “Bellissima come sempre“. Il complimento è indice del fatto che con la “suocera” i rapporti continuano ad essere buoni e che, in fin dei conti, questa probabile crisi alla fine non esiste. O, se mai ci fosse stata, si è risolta nel migliore dei modi.

Il “colpo di testa” di Andrea Damante

Se Giulia De Lellis è intervenuta per motivare ai propri seguaci questo momentaneo distacco da Damante, dall’altro lato c’è ancora silenzio.

Il dj non ha ancora proferito parola su questa probabile crisi, né smentendo né confermando. In compenso il ragazzo ha deciso di stravolgere significativamente il suo look, tinteggiando i suoi capelli di un biondo luminoso. Un “colpo di testa” nel vero senso della parola, che ha di fatto stravolto il suo aspetto. Le prime immagini della sua nuova bionda chioma arrivano direttamente da alcune Instagram stories, pubblicate sul proprio profilo.

Un cambiamento dettato dal desiderio di stravolgere il proprio look? O è solo una scelta dietro la quale si nascondono ben altre motivazioni, più legate alla sfera sentimentale? La crisi con Giulia De Lellis resta ancora un mistero e il noto dj non si è ancora espresso sul gossip che sta impazzando da giorni.