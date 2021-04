Amici dell’Acquario, questo venerdì sarà per voi una giornata piena di energie e voglia di mettersi in gioco. L’oroscopo del 2 aprile vi vede sotto l’occhio vigile di Marte, che vi fa splendere come non mai!

Oltre a Marte, anche Giove è dalla vostra parte, e sembra volervi regalare una gratificazione di qualche tipo. Se siete single, lasciate un attimo perdere la ricerca dell’amore, avete già molte persone al vostro fianco e sono loro la vostra forza! Invece, se foste impegnati in una relazione sentimentale, questo fine settimana sarà un ottimo momento per dimostrare alla vostra dolce metà quanto ci tenete a lei, magari con un bel gesto romantico!

Ma anche per quanto riguarda la sfera lavorativa, il primo venerdì di aprile si configura come positivo e gratificante! I vostri sforzi portano sempre ad un risultato!

Leggi l’oroscopo di domani 2 aprile per tutti i segni

Oroscopo Acquario di domani 2 aprile: amore

Giove ha in serbo qualcosa per voi, amici dell’Acquario! Questo significa che le vostre relazioni amorose e sentimentali sono in un flusso veramente positivo, che potrebbe portarvi su un altro livello. Se avete dei progetti in mente da proporre alla vostra dolce metà, cominciate a riflettere su quando potrebbe essere il momento migliore per avanzarli.

Nel fine settimana il romanticismo sembra essere favorito, una bella cena a lume di candela, o una passeggiata al calare del sole, potrebbero essere una buona idea. Per i single è il momento di lasciare un attimo da parte l’amore, se non lo state trovando e nessuno vi ispira, significa che non è il momento giusto, non sbatteteci troppo il naso!

Oroscopo Acquario di domani 2 aprile: lavoro

Sul lavoro non sembrano esserci aspetti negativi all’orizzonte. È un momento in cui stare dietro agli impegni non vi pesa affatto e il carico non dovrebbe essere eccessivo.

I vostri superiori potrebbero notare la vostra efficienza e magari cominciare a pensare di farvi fare un salto in avanti.

Continuate a dare il massimo come sempre, la gratificazione può avere molte forme, ma ve la siete decisamente guadagnata!