L’oroscopo per la giornata di domani, 2 aprile, suggerisce una congiunzione astrale per la maggior parte dei segni, che vivranno un fine settimana pasquale veramente positivo e all’insegna dei rapporti!

In particolar modo, molto bene per chi è nato nel segno dei Pesci, che sembra essere davanti ad un venerdì tranquillo e privo di turbolenze. Le relazioni procedono a gonfie vele e per i single c’è una speranza sempre più vicina di trovare quello che cercano da tempo! Anche chi è nato sotto la Bilancia vedrà consolidarsi ulteriormente il proprio rapporto amoroso. Per voi potrebbe essere il momento per cominciare a fare qualche progetto di lunga data con la vostra dolce metà, fantasticare va bene ma anche concretizzare è abbastanza importante.

I Capricorno sembrano essere prossimi ad un primo venerdì del mese all’insegna del recupero mentale e fisico. È importante lasciarsi le insicurezze alle spalle, per voi, per poter riuscire a ricaricare completamente le vostre energie. Leggermente meno positivo, l’oroscopo degli Scorpione, a cui il destino non sembra voler riservare alcuna sorpresa particolare. Ma non preoccupatevi, perché le cose non stanno andando neppure male e prima o poi sarà anche per voi il momento di brillare!

Oroscopo Ariete

Amici dell’Ariete, il vostro oroscopo di domani, 2 aprile, sembra volervi riservare una piccola sorpresa. La situazione sentimentale continua ad essere tranquilla, mentre in famiglia potrebbe esserci una svolta inattesa.

Oroscopo Toro

Cari Toro, l’oroscopo di domani, 2 aprile, non sembra volgere esattamente a vostro favore. Dei dissapori potrebbero sorgere nel vostro nucleo familiare e la vostra organizzazione mentale potrebbe subirne il contraccolpo.

Oroscopo Gemelli

Secondo l’oroscopo del 2 aprile, amici nati sotto il segno dei Gemelli, le cose stanno per prendere una svolta decisamente positiva per voi!

Serenità, armonia, felicità e tranquillità sembrano essere tutte dalla vostra, grazie all’influsso di alcuni pianeti!

Oroscopo Cancro

Per voi nati sotto il Cancro è arrivato il momento di conoscere l’influenza positiva che la Luna vi porterà, passando nella vostra orbita. Se avete conosciuto qualche piccola turbolenza familiare, sembra che ora possa essere risolta facilmente.

Oroscopo Leone

Secondo l’oroscopo del 2 aprile, ben 3 pianeti si stanno susseguendo all’interno della vostra orbita, cari Leone! Una rinnovata intesa sentimentale sembra ora possibile con la vostra dolce metà, purché vi dimostriate pronti ad investire emotivamente.

Oroscopo Vergine

Amici della Vergine, secondo l’oroscopo del 2 aprile, avete da una parte Urano e Plutone a rendervi le cose più semplici e gestibili. Ma occhio, perché anche Marte passa nella vostra orbita e potrebbe farvi qualche sgambetto durante la giornata.

Oroscopo Bilancia

Carissimi nati sotto il segno della Bilancia, questo primo venerdì di aprile sembra volervi regalare una giornata veramente tranquilla e serena! Tuttavia, siete voi a dover prendere in mano le cose e a farle secondo le vostre aspettative, rimboccatevi le maniche!

Oroscopo Scorpione

Secondo l’oroscopo del 2 aprile, amici dello Scorpione, non dovete temere nulla ma neppure sperare in qualcosa di eccessivamente positivo.

La giornata procederà in maniera abbastanza piatta, ma ogni tanto uno stacco fa sempre bene!

Oroscopo Sagittario

La giornata del 2 aprile, cari Sagittario, sembra configurarsi come abbastanza positiva, ma non sembrano esserci grandi sorprese all’orizzonte. Tuttavia, occhio alla relazione con il vostro partner, potrebbe richiedere l’impiego di qualche energia mentale in più.

Oroscopo Capricorno

Per voi Capricorno, l’oroscopo del 2 aprile vi vede protagonisti di un buon recupero mentale e fisico dopo qualche giorno più faticoso del solito. Ma dovreste imparare a lasciarvi alle spalle le insicurezze del passato che vi ci tengono ancora ancorati.

Oroscopo Acquario

Carissimi Acquario, l’oroscopo del 2 aprile sembra volervi regalare un sacco di energie e la voglia di mettervi in gioco. Siete veramente brillanti in questo venerdì e una gratificazione di qualche tipo potrebbe interessarvi in giornata.

Oroscopo Pesci

Voi Pesci dovreste trovarvi di fronte ad un 2 aprile risolutivo per qualche vecchio problema, o nuovo dissapore. Chi è impegnato in una relazione, non dovrebbe trovarsi a fronteggiare nessun problema particolare, ma è sempre meglio restare vigili.

