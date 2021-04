Amici del Toro, la fortuna gira si sa, e l’oroscopo del 2 aprile non sembra essere del tutto positivo, una piccola questione potrebbe richiedere la vostra attenzione.

L’influsso della Luna potrebbe portare qualche dissapore all’intorno della famiglia, potrebbe essere meglio dedicarvi del tempo per scongiurare la crisi prima che si presenti. Anche la vostra organizzazione mentale sembra poter vacillare nel corso di questa giornata. Quando vedete che le cose vanno troppo velocemente e non riuscite a starci dietro, fermatevi un attimo a riflettere, fate un respiro profondo e vi sentirete rigenerati e pronti a qualsiasi cosa!

Tuttavia, Venere sembra voler avere un occhio di riguardo per voi, assicurandovi la buona salute anche in un momento leggermente difficile per tutti. Giornata estremamente positiva per l’amore, grazie all’influsso di questo pianeta. Il lavoro, invece, potrebbe richiedere qualche sforzo in più.

Oroscopo Toro di domani 2 aprile: la giornata dell’amore

Venere è con voi, anche se per ora sembra volersi limitare ad osservare la situazione da lontano, influenzando solo marginalmente la vostra giornata. Questo 2 aprile sarà per voi all’insegna dei sentimenti e dell’amore.

I dissapori nella relazione oggi potrebbero fare un notevole salto avanti, fate voi il primo passo se il partner non sembra voler essere collaborativo.

I single dovranno attendere ancora un po’ per trovare ciò che cercano, che sia una relazione duratura e stabile o una piccola avventura. Urano nella vostra orbita riaccenderà la passione e la sensualità, fatene buon uso!

Oroscopo Toro di domani 2 aprile: lavoro

La settimana è agli sgoccioli e in questa seconda giornata di aprile sembra che possiate affrontare veramente qualsiasi cosa sul posto di lavoro, anche se il carico sembra insormontabile!

La dedizione e il senso di responsabilità che vi caratterizzano, vi permetteranno di riuscire a concludere tutto prima del fine settimana di Pasqua, in modo da poter affrontare le feste al meglio.

Se siete disoccupati, lasciate da parte le preoccupazioni per il lavoro almeno in questa giornata. Tutti abbiamo bisogno di staccare da qualcosa, e sicuramente voi non siete da meno!