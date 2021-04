Carissimi nati sotto il segno della Vergine, l’oroscopo del 2 aprile vede l’influenza di tre pianeti nella vostra orbita, ma non tutti sono positivi, quindi attenzione!

Urano e Plutone sembrano volervi garantire grinta e tenacia per superare le piccole e grandi sfide della giornata. Teneteli stretti vicino a voi, perché Marte vi rema contro e sembra volervi proprio offrire una sfida inaspettata nel corso di questa seconda giornata di aprile. In questo caso, la sfida sembra che si presenterà all’interno della vostra cerchia più stretta, che sia la famiglia o gli amici fidatissimi di una vita.

Oroscopo Vergine di domani 2 aprile: amore

Quella del 2 aprile non sembra essere una giornata molto favorevole sotto il piano sentimentale.

Chi è in una relazione più o meno stabile potrebbe trovarsi davanti ad un paio di alti e bassi con il proprio partner, che potrebbe non gradire un vostro comportamento, quindi state attenti!

Anche per i single non sarà una delle giornate migliori. Potreste sentire lontano qualcuno in cui confidavate molto per intraprendere una relazione sentimentale, ma avrete bisogno solo di un po’ di tenacia. Cercate di non darvi per vinti facilmente, per ottenere ciò che si desidera è necessario combattere, e chi meglio di voi può farlo?!

Oroscopo Vergine di domani 2 aprile: la calma sul lavoro

Tuttavia, grazie all’influsso positivo dei due pianeti, sembra che possiate contare su una giornata lavorativa piuttosto tranquilla e priva di malumori. D’altronde siete dei lucidi organizzatori, non lasciate mai nulla al caso e completate sempre gli incarichi nel migliore dei modi possibili!

Questa vostra tensione alla precisione e alla puntualità riesce sempre a farvi chiudere le cose prima dell’inizio del fine settimana, in modo da poterlo affrontare al meglio!

La Pasqua è dietro l’angolo e il vostro ordine mentale sarà fondamentale perché tutto vada per il meglio.