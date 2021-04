Amici dello Scorpione, il vostro oroscopo per il 2 aprile non sembra essere né positivo, né negativo.

Siete interessati dal flusso di alcuni pianeti, ma nessuno di questi vi regalerà grandi emozioni o svolte positive per il futuro. Le cose in famiglia vanno per lo più bene, quindi non dovreste essere preoccupati di cosa vi riserva l’immediato futuro. Tuttavia, se uno dei vostri rapporti familiari ultimamente ha tentennato, allora il momento potrebbe essere buono per cercare di risaldare quel rapporto così tanto importante per voi.

In amore potreste sperimentare una rinnovata comprensione dei bisogni nei confronti della vostra dolce metà, cercate di farne un buon uso!

Mentre la giornata lavorativa sembra potersi rivelare abbastanza faticosa.

Leggi l’oroscopo di domani 2 aprile per tutti i segni

Oroscopo Scorpione di domani 2 aprile: amore

La Luna transita nel vostro segno, unendo la sua influenza a quella di Mercurio. In questo piano astrale non si può escludere, quindi, che vi troviate davanti ad una rinnovata comprensione della persona che avete al vostro fianco. Occhio però, perché talvolta potreste sentirvi un po’ schiacciati dalle cose che vi circondano e la vostra dolce metà potrebbe vivere questa cosa con un leggero senso di fastidio e gelosia.

Cercate di impegnarvi al massimo nel vostro rapporto, se riusciste a lasciarvi andare un po’ di più le cose non potrebbero che migliorare, per voi ma anche per il vostro partner.

Oroscopo Scorpione di domani 2 aprile: lavoro

Gli astri e il movimento dei pianeti sembrano suggerire una giornata particolarmente faticosa sul posto di lavoro. Tuttavia, grazie alla Luna dovreste sentirvi anche più empatici, riuscendo ad evitare litigi o situazioni spiacevoli con i colleghi.

Se qualcuno vi aspetta a casa, affidatevi alle sue braccia per superare questa giornata faticosa, il supporto dei cari è sempre fondamentale nella vita.

Altrimenti, organizzate qualcosa con i vostri amici di vecchia data, un paio di chiacchiere con loro vi faranno sentire immediatamente più riposati e tranquilli, potreste averne bisogno.