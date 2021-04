Amici del Capricorno, l’oroscopo del 2 agosto vi vede protagonisti del recupero in salute fisica e mentale. Le insicurezze del passato possono diventare solo un brutto ricordo, ma dovete credere in voi stessi!

La Luna veglia sulla vostra orbita celeste, donandovi quel senso di adeguatezza che ancora faticate a far entrare nella vostra vita. La stanchezza di questi giorni vi ha tirato qualche brutto tiro, potreste aver causato un litigio di cui poi vi siete pentiti e vorreste recuperare il rapporto. Parlare dei problemi è il modo migliore per superarli, e non dovete aver paura di assumervi le vostre colpe quando capite di aver sbagliato.

Questo fine settimana sembra essere all’insegna del relax, quindi le preoccupazioni lavorative possono essere messe un attimo in pausa.

In questa seconda giornata di aprile, dovreste ritrovare l’armonia tra le relazioni familiari e quelle esterne, che siano amici o il partner.

Oroscopo Capricorno di domani 2 aprile: amore

Se siete impegnati in una relazione stabile, cari Capricorno, che però fatica ad integrarsi nell’armonia del vostro nucleo familiare, questo è il momento di provare a recuperare!

Le cose potrebbero richiedere un po’ di sforzo e impegno da parte vostra, ma cercate il sostegno della vostra dolce metà, assieme potete superare qualsiasi cosa!

Nettuno sembra splendere anche per i single del segno, che in questi giorni potrebbero trovare qualcosa di nuovo o più stimolante. Magari non si tratta della persona con cui condividerete il resto della vita, ma non tutte le relazioni devono essere sempre profonde e durature, il divertimento è importante!

Oroscopo Capricorno di domani 2 aprile: lavoro

Questa settimana potrebbe avervi richiesto qualche sforzo in più sul lavoro, e ora il rischio è che vi possiate sentire eccessivamente stanchi.

Ormai il fine settimana è arrivato, vale la pena fare un ultimo sforzo per guadagnarsi un po’ di riposo.

Con la Pasqua dietro l’angolo potete circondarvi delle persone più care, la vostra pausa migliore dai problemi di tutti i giorni.