Amici del Leone, l’oroscopo del 2 aprile sembra essere veramente favorevole per voi! Potete contare sul supporto di ben 3 pianeti, il Sole, Venere e Marte.

Marte, in particolar modo, oltre a rinnovare le vostre energie fisiche e mentali, sembra potervi garantire anche una ventata di aria fresca in alcuni dei vostri rapporti! Il rapporto con il vostro partner conoscerà oggi una giornata di intesa veramente profonda che potrebbe farvi superare senza problemi tutti i battibecchi del passato, per quanto grandi potessero sembrare. Il lavoro vi renderà leggermente fiacchi in serata, ma sembra che possiate tranquillamente riuscire a chiudere tutti i progetti prima del fine settimana.

Oroscopo Leone di domani 2 aprile: amore

Questo primo venerdì di aprile sembra volervi regalare le energie necessarie per saldare il legame con la vostra dolce metà. Se avete affrontato delle turbolenze nelle ultime settimane e volete recuperare, questa è la giornata migliore per mettere tutto il vostro impegno. Non abbiate paura di impegnarvi e neppure di mettervi in gioco, il vostro futuro dipende da voi.

Occhio a non risultare troppo possessivi però, il vostro partner potrebbe avervelo notificato già in passato e non è bene rischiare.

Inoltre, la gelosia è sempre dietro l’angolo e la Luna sembra volerla accentuare, potrebbe essere meglio evitare di fare storie per qualcosa che non significa nulla.

Oroscopo Leone di domani 2 aprile: lavoro

La quantità di lavoro accumulato il venerdì è sempre tanto e talvolta difficile da fronteggiare, e purtroppo questo venerdì non sembra essere differente. Conclusa la giornata lavorativa potreste sentirvi più stanchi del solito, ma grazie al supporto di chi vi sta vicino non dovrebbe essere eccessivamente pesante.

State attenti, però, amici del Leone, portare le frustrazioni del lavoro dentro alle mura domestiche si rivela nelle maggior parte dei casi un grosso errore. Una volta finito di lavorare sarete davanti a qualche giorno di calma e relax, quindi non ha senso continuare a scervellarsi su qualcosa che è giù successo.