Nell’oroscopo del 2 aprile, amici Pesci, la Luna interessa ancora la vostra orbita con la sua influenza positiva! Alcune situazioni potrebbero trovare una soluzione che non sembrava possibile.

La Luna sembra voler porre l’accento sulle cose belle che vi stanno capitando, facendovi vivere anche le più piccole gioie come grandissime conquiste per il vostro cuore. In famiglia le cose procedono per il meglio, sempre che quelle piccole incomprensioni dell’ultimo mese siano state superate. Altrimenti rimboccatevi le maniche, la Pasqua è dietro l’angolo e potrebbe essere veramente un bel momento di unione familiare.

Anche in amore sembra volgere tutto al meglio, non sembrano esserci turbolenze con il partner all’orizzonte, ma è importante stare sempre vigili.

Per il lavoro, se siete dei creativi, lo stacco delle vacanze pasquali potrebbe essere un buon momento di riflessione che vi porterà a qualcosa di nuovo.

Oroscopo Pesci di domani 2 aprile: amore

Per i single nati sotto il segno dei Pesci qualcuno potrebbe essere più vicino di quanto immaginiate! Non è chiaro se sia una vostra vecchia conoscenza, che non avete mai guardato con i giusti occhi, oppure se qualcuno farà irruzione nella vostra vita sconvolgendola positivamente.

Comunque sia, non forzate il destino, ma tenete le antenne alte perché è importante riconoscere i segnali di intesa. Per chi è già impegnato, invece, continuano le giornate di calma e tranquillità, godetevele e passate più tempo possibile con il vostro partner!

Oroscopo Pesci di domani 2 aprile: lavoro

Sul lavoro date sempre il massimo, soprattutto se fate quello che vi piace o coltivate una passione fin da quando eravate piccoli. Magari questo momento non vi sembra proprio dei migliori, le idee sono poche e i progetti ancor meno stimolanti, ma ogni tanto bisogna solo attendere.

Il periodo di Pasqua è sempre un ottimo momento per fare un po’ di riflessione su voi stessi, approfittatene che magari mettendo in fila i pensieri che vi tormentano, le idee torneranno più forti di prima!