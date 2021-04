Amici nati sotto la Bilancia, il transito dei pianeti sembra esservi abbastanza favorevole nell’oroscopo del 2 aprile!

In questa giornata, tutti i campi della vostra vita sembrano poter procedere per il meglio, sta solamente a voi farvi artefici del vostro destino, e di solito vi riesce benissimo! La vita familiare sembra essere in un momento abbastanza propizio per voi, così come i rapporti d’amicizia. La salute sembra essere favorita nel corso di questi primi giorni di aprile, soprattutto se siete appena usciti da una brutta influenza o da un raffreddore stagionale. Giove rinnoverà il vostro desiderio di complicità e romanticismo, soprattutto se siete impegnati in una relazione importante.

Oroscopo Bilancia di domani 2 aprile: l’amore va a gonfie vele

Giove soffia potentemente sulle vele del vostro amore e potreste essere davanti ad un rinnovamento dei vostri sentimenti ed impegni a lungo termine. Durante questa seconda giornata di aprile, potreste sentire la volontà di mettere in campo qualche nuova piccola richiesta al vostro partner, e potrebbe essere il momento più propizio per dare concretezza ai piani per il vostro futuro assieme.

I single, invece, sono sostenuti da Marte, che gli potrebbe presentare qualche novità davanti agli occhi. Fatevi guidare dall’influsso positivo del pianeta rosso, perché la felicità è dietro l’angolo, basta riconoscerla, afferrarla e tenerla stretta.

Oroscopo di domani 2 aprile: lavoro

Sul lavoro siete dei precisini nati, non avete problemi ad organizzare le mansioni e a portarle a termine in breve tempo. Nel corso di questo primo venerdì di aprile qualcuno potrebbe notare l’impegno che mettete nelle cose, decidendo magari di premiarvi in qualche modo.

Saturno vi rende belli ed efficienti agli occhi degli altri, e neppure il vostro capo sembra poterne essere immune.

Ricordate però, non sempre le gratificazioni sono materiali e tangibili, qualche parola di apprezzamento dovrebbe comunque essere altrettanto gradita.