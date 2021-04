Voi nati sotto il segno del Sagittario, siete davanti ad un oroscopo per il 2 aprile abbastanza positivo, anche se non sembrano esserci novità all’orizzonte.

Il Sole e Venere vi toccano marginalmente con la loro influenza, donandovi lo slancio per affrontare qualsiasi situazione. In particolare, però, durante questo venerdì potreste dover dedicare qualche energia mentale in più al vostro partner, che sembra aver bisogno del vostro supporto e comprensione. Il piacere che provate dall’essere circondati dalle persone a voi care dovrebbe riuscire a farvi chiudere la settimana lavorativa con allegria, affrontando il fine settimana pasquale nel migliore dei modi possibili!

Oroscopo Sagittario di domani 2 aprile: amore

In questi primi giorni di aprile la vostra dolce metà potrebbe sentire il bisogno di avervi un po’ di più al suo fianco. Cercate di darle le attenzioni di cui necessita, sicuramente ve ne sarà estremamente grata ed è una buona occasione per saldare ulteriormente il rapporto, e magari cominciare a mettere sul tavolo qualche carta per il futuro.

Ma le notizie sono buone anche per i single del segno, alla ricerca dell’amore!

Grazie a Giove, infatti, potrebbe essere semplice trovare un nuovo legame, che grazie al vostro impegno potrebbe presto evolversi in qualcosa di bello! Avete molto da donare agli altri, permettetegli di vederlo e sarà molto più semplice lasciarsi andare alle gioie della vita.

Oroscopo Sagittario di domani 2 aprile: lavoro

La giornata lavorativa non sembra configurarsi come eccessivamente impegnativa o pregna di sfide da fronteggiare, ma la stanchezza della settimana potrebbe fare capolino a fine giornata. Non fatevi abbattere, d’altronde il fine settimana è ormai praticamente arrivato.

Avete piacere a passare il tempo con chi vi sta più caro, e nel loro supporto potreste trovare la carica di cui avrete bisogno per affrontare il mese di aprile dopo lo stacco della Pasqua.