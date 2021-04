Le sorprese a Uomini e Donne non sono mai troppe. Dopo la rovinosa caduta dalle scale di Gemma Galgani e le disavventure amorose di Maria Tona, i protagonisti del dating show di Canale 5 sono pronti a stupire i telespettatori con nuove dinamiche amorose.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News, al centro della prossima puntata ci saranno di nuovo le frequentazioni di Gemma Galgani. La Dama torinese stupirà con un incontro inaspettato.

Anticipazioni Uomini e Donne, l’uscita di Gemma e Nicola

Lo scorso anno, anche Uomini e Donne si è dovuto fermare per lo scoppiare della pandemia.

La ripresa del programma è stata contraddistinta dall’avvento di un format nuovo. Tra le protagoniste di questa versione rinnovata, Gemma Galgani, che scambiò varie email con dei corteggiatori misteriosi.

Tra questi, un ventenne, Nicola Vivarelli. La differenza d’età tra i due fece molto parlare, ma la storia arrivò presto al capolinea. Adesso, il giovane Cavaliere è tornato nel parterre della trasmissione e le anticipazioni di Uomini e Donne parlano di una nuova uscita tra i due.

Nel corso della prossima puntata, Nicola e Gemma racconteranno di essersi visti di nuovo a telecamere spente, ma solo per un chiarimento.

Quindi sembra non ci sia nessun ritorno di fiamma in vista.

Un altro no per Gemma Galgani

La Dama torinese, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, racconterà di essersi vista con un altro Cavaliere: Roberto. Anche in questo caso, però, il futuro non sembra essere per nulla roseo.

Difatti Roberto dichiarerà in trasmissione di non voler corteggiare la Dama torinese e di voler anzi approfondire la conoscenza con un’altra protagonista del dating show: Isabella.

La puntata sarà condita di lacrime per Gemma, che dovrà anche ribattere alle accuse di Tina sul suo presunto flirt con Walter Chiari, già argomento di dibattito delle scorse puntate.

Gemma Galgani riuscirà a dimostrare di avere ragione.

