Si conclude l’esperienza di Barbara Palombelli con gli speciali di Stasera Italia. L’appuntamento in prima serata condotto da Barbara Palombelli infatti cambia conduttore e probabilmente formato, passando nelle mani del TG4. L’annuncio è stato dato direttamente dalla conduttrice, al termine dell’ultima puntata, quando ha svelato anche alcuni retroscena sulla produzione degli speciali.

Barbara Palombelli lascia Stasera Speciale Italia

La conduttrice di Forum è al timone di Stasera Italia, programma di approfondimento politico di Rete 4, dal 2018. Conduzioni alternate con Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili, anche per quanto riguarda le puntate speciali in onda in prima serata durante la settimana.

Barbara Palombelli ha iniziato a condurre Stasera Italia Speciale dal 9 marzo 2020, i giorni dell’inizio della pandemia e del primissimo lockdown nazionale. Da allora, sono andate in onda una trentina di puntate.

Nell’ultima puntata di mercoledì 31 marzo, la Palombelli ha annunciato: “È il trentesimo speciale della mia stagione ed è anche l’ultimo, nel senso che da mercoledì 7 aprile verrà realizzato dagli studi di Milano, dalla redazione di Milano“. Poi, ha aggiunto: “L’azienda mi aveva chiesto ad inizio stagione quattro speciali, noi ne abbiamo realizzati trenta”.

Barbara Palombelli: chi al suo posto a Stasera Speciale Italia

Nonostante gli ascolti del programma non siano esattamente stati fenomenali, la Palombelli lascia col sorriso: “Ringrazio l’azienda che ci ha dato fiducia, a me e ai miei colleghi. È stata una sfida bella, complicata in certi momenti, ma sempre di grandissima soddisfazione“. Salutando il suo pubblico, ha annunciato anche chi prenderà il suo posto: “È il momento della staffetta. In bocca al lupo a Giuseppe Brindisi, alla squadra che in parte è la stessa, ma che lavorerà da Milano”.

Il nome non è nuovo, dal momento che il conduttore e giornalista fa parte della squadra di Stasera Italia già a partire dal 2018 e si è spesse volte alternato alla conduzione non solo dell’access prime time, ma anche degli speciali in prima serata. Ora, Giuseppe Brindisi rileverà la fascia oraria di Rete 4 con, anticipa Davide Maggio, un programma di approfondimento dal nome più che mai auspicabile: Zona Bianca.

Guarda il video

Grazie per essere stati con noi!



Da mercoledì prossimo lo speciale sarà condotto da @giusbrindisi da Milano, ma come sempre #StaseraItalia torna domani con una nuova puntata su #Rete4 pic.twitter.com/HV92ByJqtN — Stasera Italia (@StaseraItalia) March 31, 2021

Approfondisci

Barbara Palombelli e l’8 marzo, la dichiarazione in apertura a Forum: “Tutta la manfrina italiana mi sembra fastidiosa”

Barbara Palombelli, l’ira della famiglia di Luigi Tenco: la lettera contro il monologo della Palombelli: “Ha banalizzato un fatto grave”