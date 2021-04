Maria Rosa De Sica è la figlia di Christian De Sica e Silvia Verdone. Cresciuta in una famiglia di attori e registi, dal nonno Vittorio, al padre Christian e allo zio Carlo Verdone, tuttavia ha deciso di intraprendere una professione molto diversa.

Chi è Maria Rosa De Sica: vita professionale, la passione per la moda

Maria Rosa De Sica è nata il 24 giugno 1987 a Roma. A differenza del fratello maggiore Brando che ha studiato come regista, Maria Rosa ha deciso di intraprendere una strada professionale diversa. Infatti, è una stilista e costumista. Dopo essersi laureata all’Istituto Europeo di Design, ha frequentato un master in Fashion Design all’Accademia del Lusso, e successivamente uno stage presso la casa di moda Ferragamo.

In un’intervista a Grazia, ha rivelato come è nata la sua passione per la moda: “Me l’ha trasmessa la mia tata Violetta, che oggi ha 86 anni. All’inizio mi ha insegnato a lavorare all’uncinetto, poi a usare la macchina da cucire”. E ha aggiunto: “Ho un legame strettissimo con lei, è un’amica, una seconda mamma, una maestra. Una donna semplice che mi ha dato moltissimo”.

Chi è Maria Rosa De Sica: vita professionale, stilista e costumista

Qualche tempo fa, inoltre, Maria Rosa ha fondato insieme al marito Federico Pellegrini il brand Mariù.

Nella stessa intervista, Maria Rosa ha rivelato la sua idea di moda: “I costumisti nel cinema rappresentano i personaggi attraverso gli abiti. Mi piaceva invece l’idea di rispecchiare il carattere delle donne nella loro quotidianità”. E a proposito del nome del suo marchio ha spiegato: “Mariù è sempre stato il mio nomignolo. E poi la canzone Parlami d’amore Mariù è legata alla mia famiglia: il primo ad averla cantata è stato mio nonno Vittorio De Sica nel film Gli uomini, che mascalzoni…”.

Chi è Maria Rosa De Sica: la vita privata, il legame con la famiglia

Maria Rosa è molto legata alla sua famiglia, in particolare allo zio Carlo Verdone.

È molto fiera di essere una De Sica, come ha rivelato nell’intervista a Grazia: “ll mio cognome famoso non è mai stato un problema. Forse ho avuto meno privacy di altre adolescenti, ma ho goduto di continui stimoli”. Dalla famiglia, inoltre, ha ereditato la passione per il cinema e il canto: “Il cinema fa parte del mio DNA. Sono cresciuta sul set, ho sentito parlare di film anche a cena, fin da bambina”. Suo padre Christian, infatti, avrebbe voluto vederla come attrice, ma non era la sua strada.

“Non è nel mio carattere espormi, usare la mia immagine per interpretare un personaggio. Ho sempre preferito stare dietro le quinte”, ha spiegato. Di recente, inoltre, la famiglia De Sica ha affrontato unita il lutto per la scomparsa di Emilia De Sica, la primogenita di Vittorio.

Chi è Maria Rosa De Sica: la vita privata, l’amore per Pellegrini

Maria Rosa è sposata con Federico Pellegrini, co-fondatore del suo marchio di moda Mariù. I due si sono sposati nel 2016 nella Piazzetta di Capri nell’ex cattedrale di Santo Stefano. Oggi vivono a Roma. Maria Rosa ha raccontato che il marito l’ha conquistata grazie ai suoi modi all’antica.

“La prima volta che siamo usciti insieme, con galanteria mi ha aperto la portiera, – ha spiegato – prima di lui, non l’aveva mai fatto nessuno. I ragazzi pensano sia un gesto ‘vecchio’, ‘inutile’”.