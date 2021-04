Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, ecco cosa riserva la lettura degli astri per l’Acquario.

Venere sarà accompagnata, nella vostra orbita celeste cari Acquario, da Giove e Saturno. Questi tre pianeti, tutti con un influsso principalmente positivo, sembrano volervi permettere di rendere stabili le basi per i progetti del futuro. Grazie a loro, sarà più semplice lanciarsi in qualche nuova impesa con l’obbiettivo di cambiare in meglio la vostra vita. Se qualcosa non vi soddisfa e preferireste cambiare strada, allora sappiate che in questi primi giorni della settimana le stelle rischiarano i nuovi orizzonti!

Oroscopo Acquario, domani 5 aprile: amore

Amici dell’Acquario, smettete per un attimo di pensare che le vostre relazioni stiano andando male. Grazie a Nettuno dovreste essere in grado di distinguere al meglio le cose positive da quelle negative, prendendo il meglio della prime e cambiando positivamente le seconde. Cercate il supporto del vostro partner, assieme potete risolvere qualsiasi cosa, anche le vostre insicurezze.

Oroscopo Acquario, domani 5 aprile: lavoro

Saturno sembra volervi rendere la giornata lavorativa il più positiva possibile. Se il vostro impiego vi soddisfacesse, allora potreste cominciare a pensare ad un salto avanti rispetto alla posizione che occupate. Ma non siete del tutto o affatto soddisfatti, allora è il momento di guardarvi attorno per capire cosa vogliate davvero dalla vita, ma senza prendere iniziative non ponderate a dovere.

Oroscopo Acquario, domani 5 aprile: fortuna

La fortuna non sembra essere con voi, ma neppure contro di voi. Questa prima giornata della settimana non richiede fortuna, ma solo il vostro impegno e la vostra incondizionata dedizione!

Non affidatevi alla fortuna, quanto piuttosto ai vostri sforzi, per cambiare le cose che non vi piacciono completamente della vostra vita.