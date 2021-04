Si respira aria di nervosismo a L’Isola dei Famosi. A cominciare da due dei personaggi famosi, dai più etichettati come i veri leader di questa edizione: Gilles Rocca e Elisa Isoardi. I due concorrenti, nella diretta di stasera, sembrano aver risolto gli ultimi attriti, fatto che non è andato giù a Tommaso Zorzi. “Ci siamo rotti le pa**e di sto buonismo“, l’accusa dell’opinionista.

Elisa Isoardi e Gilles Rocca: esplode la pace

Il gioco a L’Isola dei Famosi si fa sempre più intrigante ed iniziano a crearsi le prime dinamiche fra i naufraghi, tra amicizie e soprattutto inimicizie. Negli ultimi giorni sono stati due i concorrenti in particolare ad aver instaurato un rapporto non propriamente idilliaco: Elisa Isoardi e Gilles Rocca.

Al centro delle polemiche la figura di Daniela Martani, una delle più chiacchierate e soprattutto discusse concorrenti del reality. Se da un lato il modello mal digerisce i comportamenti egoisti e polemici di Daniela, dall’altro lato la conduttrice ne ha sempre preso le difese notando un accanimento nei suoi confronti da parte del gruppo.

Nella puntata di questa sera Ilary Blasi affronta l’argomento e, dopo un battibecco tra Daniela e Francesca Lodo, interpella Gilles e Elisa per un loro parere a riguardo.

Fra i due sembra essere esplosa la pace, tant’è che tutti in studio restano stupiti. Tutti compreso Tommaso Zorzi, che non esita ad esporre la sua colorita opinione.

Tommaso Zorzi su tutte le furie

A far arrabbiare il giovane opinionista è la pace esplosa in Palapa tra Elisa e Gilles. La prima, cercando di difendersi dalle accuse di non esporre spesso il suo parere, spiega: “Non mi servono strategie perché quello che dico lo vedete, non ho bisogno di questo“. Anche Gilles conferma che tra i due le cose si siano chiarite.

Ma dallo studio si eleva la voce di Tommaso Zorzi che, vedendo spegnersi tale dinamica con una pace improvvisa, alza i toni: “È noioso dallo studio vedere clip in cui siete carichi a pallettoni e poi spegnere queste dinamiche in Palapa: è una roba da latte alle ginocchia.

Vi prego, fatelo almeno per rispetto per il pubblico che ci sta guardando perché ci siamo rotti le pa**e di sto buonismo“.

Elisa Isoardi, sentitasi presa in causa, ribatte: “Ma quale buonismo Tommaso, che anche tu lo facevi al Grande Fratello“. Secca e immediata la risposta di Zorzi: “No amore, tant’è che l’ho vinto“.

