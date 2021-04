L’attore Aidan Turner nasce in Irlanda il 19 giugno 1983. Inizia la sua carriera all’età di 21 anni, prima in teatro e poi al cinema. È conosciuto in particolare per i suoi ruoli nelle serie Poldark e Being Human e per aver interpretato il personaggio di Kíli nella trilogia di Peter Jackson Lo Hobbit. La sua popolarità si è ora affermata anche in Italia grazie alla partecipazione, in qualità di attore protagonista, nella serie tv Leonardo.

Aidan Turner: la carriera

Prima di intraprendere la carriera cinematografica Aidan Turner lavora per un certo periodo insieme al padre come elettricista. Nel 2001 si trasferisce a Dublino per un breve corso di recitazione.

Dopo le 6 settimane di lezioni presso la Gaiety School of Acting, decide di iscriversi all’intero percorso formativo, conseguendo la laurea nel 2004. Riesce a pagarsi gli studi lavorando come barista in un celebre night club della capitale irlandese.

Dopo una serie di esperienze teatrali, inizia ad ottenere piccole parti in serie televisive e film. Nel 2008 arriva il primo ruolo nel cast principale del medical drama irlandese The Clinic e successivamente prende parte ad alcune produzioni della BBC. Con la pluripremiata serie Being Human inizia la sua carriera internazionale e nel 2011 Peter Jackson gli offre una parte nella trilogia Lo Hobbit.

Le esperienze davanti alla telecamera e sui palcoscenici teatrali si moltiplicano sino ad arrivare all’assegnazione del ruolo di protagonista nella serie Leonardo. Annunciata nel 2018, la co-produzione internazionale che racconta il grande artista Leonardo da Vinci, debutta in 23 marzo 2021 su Rai 1. Al fianco di Aidan Turner recitano anche Matilda De Angelis, Freddie Highmore e Giancarlo Giannini.

Aidan Turner e il matrimonio in Italia

L’attore che interpreta Leonardo da Vinci è notoriamente molto riservato.

Non ama i social e non possiede alcun account ufficiale. Sappiamo che dal 2018 è fidanzato con l’attrice americana Caitlin Fitzgerald, anche lei classe ’83. Notando la fede sull’anulare dell’attore irlandese, il tabloid The Sun ha iniziato ad indagare e, grazie ad una fonte molto vicina alla coppia, ha divulgato la notizia.

I 2 attori si sarebbero sposati in Italia subito dopo la fine delle riprese di Leonardo organizzando una cerimonia intima, lontano da riflettori e paparazzi. Secondo le indiscrezioni raccolte, Aidan e Caitlin avevano una gran voglia di sposarsi e avrebbero deciso di farlo non appena entrambe sarebbero stati liberi da impegni lavorativi.

I dettagli rispetto alla location e alla data non sono ancora noti ma la notizia è fresca e c’è da aspettarsi che il giornale britannico continuerà a cercare informazioni a riguardo.

Attività fisica e regime alimentare di Aidan Turner

L’attore irlandese è celebre al grande pubblico anche per il suo fisico prestante. Ma, diversamente da quanto si possa pensare, al Sunday Times ha dichiarato: “Immagino che la gente pensi che ci tengo molto al mio corpo. Cerco di mantenermi in salute, ma non è un’ossessione”.

Ben inteso però, Aidan Turner fa sport tutti i giorni. Oltre alla palestra, fa lunghe passeggiate, gioca a tennis e ama il combattimento anche se, come riportato sul Telegraph in riferimento alla boxe: “non posso farlo come sport. Non posso rischiare di ferire il viso”.

Come capita a molti attori, a seconda del ruolo interpretato, il fisico deve adattarsi. Nel caso di Aidan Turner le privazioni alla dieta più severe le ha subite durante le riprese di Poldark. Proprio in quel periodo si è appassionato al digiuno intermittente (rinuncia al cibo fino alle 19.00 di ogni sera). All’intervistatore del Sunday Times ha spiegato: “I miei livelli di energia sono aumentati, la fame non mi turba.

Anzi mi piace. È un bene per il lavoro. Ti aiuta a concentrarti”.

Curiosità su Aidan Turner

Oltre all’assenza di profili social, che già di per sé è una curiosità singolare per un attore dei nostri tempi, ci sono ancora alcune cose che certamente stupiranno i suoi fans. La prima riguarda ancora una volta il suo fisico. Aidan Turner ha 2 tatuaggi sulle braccia che sono sempre stati meticolosamente cancellati dal trucco sui vari set nei quali ha lavorato.

Nel tempo libero poi ama coltivare altri talenti: la pittura e il ballo. Adora dipingere a tal punto da possedere un proprio studio a Dublino nel quale si rifugia tra un ruolo e l’altro. Infine, sin da quando aveva solo 6 anni, l’attore protagonista di Leonardo ama ballare. Ha studiato balli latino-americani e per ben 10 anni si è esibito anche a livello competitivo. Insomma, Aidan Turner pare essere proprio un artista a 360°.

Approfondisci