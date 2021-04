Belén Rodriguez non sposa Antonino Spinalbese: la verità sul presunto matrimonio prima della nascita di Luna Marie

Dopo aver lasciato a bocca aperta tutti, come spesso accade nel mondo del gossip, l’indiscrezione pare abbia lasciato sbalordita anche la stessa Belén Rodriguez. Nemmeno qualche ora fa parlavamo di quello che potrebbe essere (o essere già stato) il suo matrimonio flash con Antonino Spinalbese ma pare che il gossip debba indietreggiare davanti alla realtà.

Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese sposi “flash”: cosa è successo

Nemmeno il tempo di illudersi che è già disincanto: il presunto matrimonio – o l’intenzione imminente di sposarsi di Belén – è già al capolinea. Proprio in queste ore era stato Roberto Alessi a dar adito al pettegolezzo secondo il quale persone vicine alla coppia avrebbero reso nota l’intenzione di Belén e consorte di sposarsi.

Una notizia che lasciava al principio basiti dal momento che Belén anche in tempi recenti aveva allontanato l’ipotesi di un matrimonio con Spinalbese confessando di non sentire l’esigenza di consacrare il suo amore per iscritto.

Nessun matrimonio per Belén Rodriguez

Eppure questa mattina si rincorrevano veloci le voci sul web che trattavano il gossip come un’indiscrezione: un matrimonio vero e proprio che sarebbe stata celebrato (o da celebrarsi) in tempi record, prima della nascita della loro prima figlia Luna Marie.

A sfatare il gossip sarebbe ora Fanpage.it che, con le sue fonti vicine a Belén, avrebbe così smentito tutto affermando che la showgirl argentina non sarebbe in procinto né ora né nei prossimi mesi di sposarsi con il compagno Antonino. Nessun matrimonio bis dunque per Belu anche alla luce del fatto che, come riporta la testata online, non sarebbe ancora arrivata la parola “fine” a sancire il suo divorzio cartaceo dall’ex compagno Stefano De Martino.

Nessun accenno tuttavia, né da parte di Belén Rodriguez né da parte di Antonino Spinalbese sui social: entrambi mantengono le distanze in questo momento dai pettegolezzi concentrando tutte le loro energie sulla piccola Luna Marie, la loro prima figlia che dovrebbe nascere all’inizio dell’estate.