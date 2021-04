A L’Isola dei Famosi va in scena una seconda eliminazione a sorpresa, dopo il primo decisivo verdetto frutto dei voti espressi dai telespettatori nei giorni scorsi. Questa sera va in scena un televoto flash e a giocarsela ci sono Andrea Cerioli ed Elisa Isoardi, i ‘sacrificati’ al termine di un’eliminazione a catena. In Honduras, però, c’è spazio per solo uno di loro.

Seconda eliminazione a sorpresa

Il nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi si sta rivelando ricco di sorprese e colpi di scena. Nel corso di questa puntata abbiamo assistito a numerose dinamiche, dalle furiosi critiche di Tommaso Zorzi a Elisa Isoardi e Gilles Rocca sino all’eliminazione al televoto di Daniela Martani, che ha perso contro Drusilla Gucci.

Ma anche due new entry che hanno fatto il loro ingresso in gioco in questa puntata: Isolde Kostner e Beatrice Marchetti.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché nel corso di questa diretta è prevista una seconda eliminazione, totalmente inaspettata e che lascia di stucco i naufraghi. Il nome del secondo eliminato esce al termine di una gara a squadre, con quella sconfitta che si vede costretta a compiere una scelta importantissima.

Elisa Isoardi eliminata, ma resta in gioco

Al termine di una catena di scelte, nella squadra sconfitta rimangono Elisa Isoardi e Andrea Cerioli.

Sono loro i naufraghi che si giocano la permanenza nel reality in un televoto flash che Ilary Blasi apre immediatamente. Il pubblico da casa ha così la possibilità di salvare in diretta uno fra la conduttrice e l’ex volto di Uomini e donne. A salvarsi è Andrea Cerioli: Elisa Isoardi è eliminata.

Per la conduttrice però, come per gli altri naufraghi eliminati dal gioco nelle puntate precedenti, è prevista una seconda possibilità: Playa Esperanza (la vecchia Parasite Island). In quest’isola gli eliminati hanno la possibilità di condurre una vita da naufraghi parallela a quella di Playa Palapa, giocandosi così la possibilità di rientrare in futuro in gioco.

Oltre a Vera Gemma e Miryea Stabile, che hanno vissuto questi giorni isolatamente, a Playa Esperanza sbarcano anche le due eliminate della puntata: Daniela Martani ed Elisa Isoardi.

Se Daniela Martani da subito decide di tornare in Italia e di non concedersi questa seconda possibilità, Elisa Isoardi invece è subito ferma nella sua decisione: la conduttrice rimane in gioco.