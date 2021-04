Le foto di Fedez da bambino, postate su Instagram da suo padre Franco Lucia, starebbero facendo impazzire i fan sui social. Sarebbe evidente, infatti, la somiglianza tra il cantante e la figlia neonata Vittoria, già idolo dei fan della coppia Fedez-Ferragni.

Fedez da bambino: la foto del padre postata su Instagram

Le foto di Fedez bambino sono state pubblicate dal padre del cantante sui social per evidenziare la somiglianza tra il cantante e la figlia Vittoria. Infatti, la piccola, nata da qualche settimana, assomiglierebbe moltissimo al papà neonato. Le foto sarebbero due e risalirebbero agli anni ’90, 30 anni fa.

La prima è stata riportata da diverse fonti, e ritrarrebbe un Fedez nato da poche settimane in braccio al padre Franco. Anche moglie del cantante, Chiara Ferragni, intenerita, avrebbe condiviso la foto sul proprio profilo. La seconda, trovata sul profilo Instagram dello stesso Franco Maria, ritrae il cantante molto piccolo mentre festeggia il suo primo Natale.

Chi è Franco Lucia, il padre di Fedez

Franco Lucia è il padre di Fedez. In questi anni si è rivelato anche un nonno molto presente per il nipotino Leone. È sposato con Annamaria Berrinzaghi, madre e, per qualche tempo, manager di Fedez.

A differenza della moglie, Franco non si è mai occupato della carriera del figlio. Infatti, ha lavorato come orafo e in seguito, fino alla pensione, come magazziniere. Lo stesso Fedez ha spiegato in un’intervista al Corriere della sera che il padre è sempre vissuto in autonomia rispetto alla sua carriera. Il cantante ha anche raccontato che il padre ha rifiutato l’aiuto che gli avrebbe dato per consentirgli di andare in pensione prima del previsto: “Non ha di queste ambizioni. Lui fa il magazziniere, gli manca poco per la pensione. Gli ho proposto di pagare io i contributi che servono per farlo smettere, ma non vuole”.

E sul padre Fedez aggiunge: “Da lui ho ereditato la capacità di vendere. Lui è un ex orafo ed era bravo in questo”.