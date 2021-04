Francesco Oppini compie 39 anni: da mamma Alba Parietti a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, tutti gli auguri e le dediche su Instagram

Arrivano un po’ da tutte le parti gli auguri a Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti ex vippone al Grande Fratello Vip che oggi compie 39 anni. Non sono ovviamente mancati gli auguri vip e non solo: allo scoccar della mezzanotte spaccata, tra i primi a fare gli auguri pubblici ad Oppini dallo studio di Mediaset c’è stato il suo caro amico Tommaso Zorzi.

Oggi è il compleanno di Francesco Oppini: l’ex vippone compie 39 anni

Non più di qualche giorno fa proprio in virtù del compleanno di Tommaso Zorzi era stato lo stesso Oppini a manifestare il suo entusiasmo sui social e ora, quel bellissimo messaggio di auguri che Oppini aveva inviato a Zorzi, è ricambiato.

Così, nel pieno della diretta televisiva di ieri sera dell’Isola dei Famosi, l’opinionista Tommaso Zorzi si è per qualche secondo spogliato del suo ruolo per il conto alla rovescia esploso negli auguri alla mezzanotte al suo grande amico, scoperto e trovato all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Tommaso Zorzi e gli auguri a Oppini a mezzanotte dall’Isola dei Famosi

“Tanti auguri Oppini, fate gli auguri a Oppini“, esplode di felicità Zorzi facendo gli auguri all’amico dall’Isola dei Famosi invitando il pubblico presente in studio ad unirsi.

Un siparietto pubblicato ovviamente sui social, su Instagram in particolare dove allega la scritta “Auguri amor“.

La commovente dedica di Zorzi su Instagram

Qualche ora più tardi però un post, molto più commovente corredato di una tenerissima foto estrapolata dal repertorio del Grande Fratello Vip. “Questa è la foto che più ci rappresenta. Io che mi fingo offeso per avere le tue attenzioni e tu che cerchi di comprarmi con l’alcol – inizia così la dolce dedica di Tommaso Zorzi su Instagram – Non posso esprimere a parole quanto io mi senta fortunato a chiamarti “il mio Franci” e spero di essere sempre all’altezza della tua amicizia.

Ti voglio bene Francesco Maria Oppini“.

Tommaso Zorzi e la dedica di auguri per l’amico Francesco Oppini nel giorno del suo compleanno. Fonte: Instagram

Alba Parietti e Stefania Orlando: gli auguri social per Oppini

“Auguroni amore“, scrive sempre sui social la mamma di Francesco Oppini, la nota showgirl Alba Parietti ripostando poi nel suo feed tantissime altre storie in onore del compleanno del figlio. Auguri a cui si aggiungono quelli di un’altra grande amica trovata in quel del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando: la conduttrice ha voluto postare su Instagram anche lei uno scatto risalente ai tempi del reality che immortala i tre, lei Oppini e Zorzi, insieme nel giardino.