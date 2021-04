Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di mercoledì 7 aprile, nella prossima puntata del dating show di Canale 5 continueranno i momenti di tensione in studio e non mancheranno le polemiche.

Le discussioni si accenderanno, in particolare, nel trono classico, vista la delusione della corteggiatrice Carolina per alcune scelte del tronista Giacomo Czerny. Gli animi s’infiammeranno e un’altra corteggiatrice, Martina, lascierà lo studio.

Carolina infuriata con Giacomo

Giacomo Czerny è uno dei tronisti più amati della stagione 2020/2021 di Uomini e Donne. Il ligure ha appassionato il pubblico, in particolare per come sta portando avanti due sue conoscenze, quella con la corteggiatrice Martina e quella con Carolina.

Giacomo è sembrato effettivamente piuttosto preso da entrambe le ragazze, ma nell’ultima puntata del dating show ha deciso di lasciare a casa Carolina e di non portarla in esterna.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 7 aprile del Vicolo delle News, il tronista ha deciso, di nuovo, di accantonare la sua conoscenza con la bionda corteggiatrice, che sembra non abbia reagito per niente bene a tale scelta.

La ragazza si è detta delusa e ha voluto sottolineare il fatto che la rivale Martina non sia mai stata lasciata a casa per favorire altre esterne, mentre per lei si trattava di fatto della seconda delusione consecutiva.

Da questa scintilla nascerà una polemica tra il tronista e Carolina, che porterà ulteriori risvolti importanti.

Anticipazioni Uomini e Donne: Martina lascerà lo studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Giacomo reagirà alle accuse di Carolina, mettendo in dubbio il suo interesse nei suoi confronti, vista la non reazione della puntata precedente, in cui era stata già lasciata a casa. Perfino la tronista Samantha Curcio difenderà la bionda corteggiatrice e la lite si chiuderà con un ballo tra i due.

Ma i colpi di scena non sarebbero finiti.

Martina, l’altra corteggiatrice di Giacomo, abbandonerà lo studio in lacrime. La motivazione di tale eclatante gesto si riferisce a una lite precedente tra il tronista e Martina, dopo la quale il ragazzo si era rifiutato di abbracciarla o ballare. Giacomo raggiungerà Martina fuori dallo studio, riaccendendo il malumore di Carolina.

