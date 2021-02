Sul trono siedono due nuovi tronisti Giacomo Czerny e Massimiliano Mollicone. Uomini e Donne è la trasmissione in cui giovani e più anziani si ritrovano per cercare l’amore, da poco infatti hanno lasciato il programma due nuove coppie: appena qualche giorno fa abbiamo visto il tronista Davide scegliere Chiara e a breve vedremo anche la scelta di Sophie, che ha già registrato la puntata che aspetta solo di essere mandata in onda. Comincia quindi un nuovo percorso per la trasmissione con due nuovi giovani, uno di 20 anni e l’altro di 25.

Uomini e Donne: chi è Giacomo Czerny

Giacomo Czerny è il nuovo tronista della trasmissione di Canale 5 Uomini e Donne. Le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì, condotte sembra da Maria De Filippi, dalle 14.45. Giacomo sembra aver già conquistato il cuore di molti con il suo carattere timido, e anche riflessivo. Il nuovo tronista è nato nel 1995 a Sarzana (La Spezia) e ha 25 anni. Lui stesso si presenta nel video preparato dalla redazione del programma dove lo si può vedere con la macchina fotografica in mano, sua grande passione.

Giacomo Czerny: vita privata e passioni

Giacomo si è diplomato al Liceo Scientifico T. Parentucelli e oggi lavora come videomaker realizzando video per eventi provati, anziendali e anche matrimoniali. Come racconta lui stesso, gli piace che le foto i video riportino a galla le emozioni del momento e mettere le persone in connessione tra di loro. La passione per il video e per il cinema da quella di suo padre, che gli ha trasmesso l’amore per il cinema, tanto da collezionare film in dvd.

Si descrive come fedele, legato alla famiglia e soprattutto agli amici con cui è cresciuto.

Dal suo video di presentazione per il programma si intuisce anche un’altra grande passione, quella per la musica e per la chitarra in particolare che lo vediamo suonare.