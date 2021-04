Isola dei Famosi, Angela Melillo e Elisa Isoardi infrangono il regolamento: il gesto sotto gli occhi di tutto, il video

Fulmine a ciel sereno in quel dell’Isola dei Famosi, un affaire che sembra essere destinato a far discutere ma non nella puntata di domani che ricordiamo salterà a causa della messa in onda in contemporanea dalle Honduras della versione spagnola, Supervivientes. Al centro dell’attenzione di un “fattaccio” che sembra essere sfuggito via agli occhi dell’inviato nonché supervisore, Rosolino, ci sarebbero Angela Melillo e Elisa Isoardi ma un video le incastrerebbe.

Isola dei Famosi: infranto il regolamento sotto gli occhi di tutti ma nessuno se ne accorge

Quello che è sfuggito agli occhi di Rosolino, Blasi, Zorzi e autori compresi sembra non essere scappato a quelli di Biccy.

Per comprendere la dinamica di quello che è accaduto sotto gli occhi di tutto sebbene nessuno se ne sia accorto è necessario tornare al momento della prova ricompensa nel corso della puntata di lunedì dell’Isola dei Famosi. Come noto, i naufraghi hanno dovuto dividersi in due distinte squadre capitanate rispettivamente dalle due new entry – Isolde Kostner e Beatrice Marchetti – sfidandosi a chi portava a casa più fango.

Il video che incastra Angela Melillo e Elisa Isoardi

Una sfida vinta con fatica dalla squadra capitanata dalla Kostner e che ha permesso alla sua squadra di avventarsi per un minuto su un piatto di lasagne.

Un vero sogno per i naufraghi messi a dura prova dalla fame che sta diventando, come previsto, il loro unico pensiero nonché deus ex machina di tutte le dinamiche honduregne. Si ricorderà però anche come Ubaldo Lanza, nella squadra vincente, abbia dovuto rinunciare al premio perché allergico a due ingredienti contenuti nella lasagna lasciando così sospesa la sua porzione di cibo, sognata dai naufraghi perdenti che hanno assistito digiuni al banchettare altrui. O almeno, non proprio tutti.

Il gesto alle spalle di Rosolino

Biccy ha infatti notato un gesto commesso da Angela Melillo, naufraga che faceva parte della squadra dei vincitori, proprio mentre stava mangiando la sua lasagna. Proprio mentre la Melillo addentava la sua meritata porzione, in una frazione di secondo approfittando anche delle spalle datele da Rosolino, avrebbe allungato una mano verso quella porzione rimasta vacante sul tavolo, abbandonata da Lanza, per prenderla e porgerla dietro di sé di nascosto, ad un’altra mano che si è nel mentre allungata: quella di Elisa Isoardi. Così sembrerebbe dalle immagini infatti che la Melillo abbia infranto quello che è il regolamento del gioco dando una porzione di cibo alla naufraga Isoardi che faceva parte della squadra dei perdenti.

Angela Melillo approfitta di una distrazione di Massimiliano Rosolino ed infrange il regolamento sotto il suo naso #Isola pic.twitter.com/LEoRsgTmCL — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 7, 2021

Si attendono provvedimenti? Salta la puntata dell’Isola dei Famosi di giovedì 8 aprile

Ora che il video è diventato virale e finito sotto gli occhi di tutti, chi di dovere prenderà provvedimenti nei confronti delle due naufraghe? Non resta che attendere la prossima puntata dell’Isola dei Famosi che questa settimana non andrà in onda giovedì 8 aprile ma direttamente la settimana prossima, lunedì 12 aprile.