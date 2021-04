Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 8 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, Marte continua a tenervi per mano, rendendovi pimpanti, vivaci e vogliosi di fare qualcosa di nuovo. Durante questo giovedì sembrano essere molte le soddisfazioni nei diversi ambiti della vita, specialmente per quanto riguarda i rapporti familiari e di amicizia.

L’armonia sembra, comunque, volersi riflettere nei vari rapporti che avete intrapreso nel corso degli anni. Per i single, questo significa che alcune relazioni potrebbero diventare più profonde e piacevoli grazie all’impegno che ci mettete.

Oroscopo Bilancia, domani 8 aprile: amore

Voi avete sempre dosato tutti i vostri sentimenti, facendo vedere agli altri solo una piccola parte di quello che avete veramente da offrire. Cercate di abbandonare questo tipo di comportamento, perché potrebbe rivelarsi deleterio a lungo andare. Se doveste riuscirci, vi accorgereste che potrebbe essere più semplice fare colpo sulla persona su cui avete posato gli occhi da tempo.

Oroscopo Bilancia, domani 8 aprile: lavoro

La giornata si configura come positiva e tranquilla. Il vostro cuore è più leggero in questo giovedì 8, e le preoccupazioni lavorative dei giorni passati sembrano superate. In questo contesto è molto più facile riuscire a dare il meglio di voi, impegnandovi a fondo e portando a termine con leggerezza ogni singolo incarico.

Oroscopo Bilancia, domani 8 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna non sembra avere nulla in serbo per voi, ma non dovreste avvertire il bisogno di rivolgervi a lei.

D’altronde sia nei rapporti che sul lavoro tutto procede abbastanza bene e non siete assolutamente degli scommettitori, ma dei freddi e metodici calcolatori, anche per quanto riguarda le economie domestiche e personali.