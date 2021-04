Tommaso Zorzi ospite di tutti ma non di Barbara d'Urso: l'opinionista dell'Isola dei Famosi svela il perché

Se lo sono domandati in tanti e non a torto: come mai Tommaso Zorzi una volta uscito da vincitore dal Grande Fratello Vip è apparso si può dire dappertutto ma mai in alcuno dei programmi di Barbara d’Urso nonostante la conduttrice sia stata quella che più di tutti in assoluto è entrata nell’analisi dettagliata di risvolti e dinamiche del reality? Un motivo ci sarebbe e a svelarlo sarebbe stato in tempi recenti proprio Zorzi.

Tommaso Zorzi showman del momento: stasera il debutto de Il Punto Z

In questo momento nessuno vorrebbe avere l’agenda di Tommaso Zorzi in cui si fatica ad inserire un po’ di svago tanti sono gli impegni televisivi e non che si accumulano uno sopra l’altro.

Dall’impegno, due volte a settimana, con l’Isola dei Famosi dove ricopre il ruolo di opinionista insieme a Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini a quello d’onore da ospite fisso in quel del Maurizio Costanzo Show. Al tutto si aggiungono le ospitate di tanto in tanto in quel di Verissimo dove Silvia Toffanin lo interroga puntualmente e, soprattutto, arriva ora l’impegno degli impegni: un programma tutto suo, Il Punto Z, in onda il mercoledì sera a partire dal 7 aprile su MediasetPlay dove Zorzi, in solitaria, si occupa di commentare tutto quello che avviene all’Isola dei Famosi.

Zorzi ospite di tutti ma non di Barbara d’Urso: il motivo

Come possibile notare però, in tutto questo abbondare di programmi e ospitate non si annoverano le trasmissione televisive di Barbara d’Urso che regolarmente ha trattato del Grande Fratello Vip e che tratta tuttora le dinamiche dell’Isola dei Famosi. Intervistato recentemente da Il Giornale, Tommaso Zorzi ha raccontato in anteprima come si articolerà il suo Punto Z e ha anche spiegato il motivo per cui ancora non sarebbe apparso in alcun programma “dursiano”: “A due settimane dalla fine del GFVip ho iniziato l’Isola e volevo evitare sovraesposizioni.

Ho evitato salotti in generale, non di certo solo la d’Urso. Ho preferito concentrare le mie energie in contesti dove avessi un ruolo, come l’Isola“.

Una risposta dunque che non sembra fare danni sebbene invece abbia palesato il desiderio di essere prima o poi chiamato dalla De Filippi: “Non mi è mai stato proposto. Lavorare con lei sarebbe un sogno, accetterei di tutto. Ma se debutto nel mondo Maria vorrei farlo al meglio, sia per lei che per me. Sarebbe un’occasione dove non mi permetterei mai la mediocrità“.