Rosa Di Grazia è la ballerina eliminata nel corso dell’ultimo serale di Amici di Maria De Filippi. A pochi giorni dalla sua dernière danse all’interno del talent show, la giovane ha parlato della sua esperienza e ha svelato le sue aspirazioni per il futuro. Dopo aver visto infrangersi il suo sogno di vincere, la ballerina rivela i nomi di chi spera possa trionfare.

Amici di Maria De Filippi, Rosa Di Grazia: “Mi sono davvero messa alla prova”

La 20enne Rosa di Grazia è una degli ultimi concorrenti usciti da Amici di Maria De Filippi. La fine della sua esperienza all’interno del talent show però non coinciderà con la conclusione della sua carriera da ballerina.

Come da lei stessa raccontato ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni infatti, Rosa balla da sempre e non può immaginare un futuro senza danza.

A proposito della sua esperienza ad Amici, la bella partenopea ha spiegato di essersi messa alla prova sin dai primi giorni di provini, quando si è presentata ballando sui tacchi. “Io mi sono sempre presentata come ballerina di modern contaminato, non ho mai studiato sui tacchi– ha spiegato- al provino ho voluto far vedere un altro lato di Rosa, mi sono davvero messa alla prova”.

Proprio all’interno della scuola di Amici, la ragazza ha avuto l’opportunità di essere seguita da Lorella Cuccarini, che l’ha sempre difesa dalle critiche incoraggiandola costantemente.

“Dal primo giorno ha continuato a dirmi di avere sempre il ‘focus’ e anche dopo l’uscita mi ha detto di essere ‘una spugna’, di non smettere mai di imparare” ha raccontato Rosa.

Amici di Maria De Filippi: “Un sogno nel cassetto“

Partecipando ad Amici, Rosa ha avuto l’occasione di realizzare quello che definisce “un sogno nel cassetto” custodito per anni. Entrata nella scuola di canto e ballo più seguita d’Italia, la giovane ha sentito sin da subito di aver trovato qualcuno in grado di credere in lei

Nonostante le continue critiche della maestra Celentano infatti, Rosa ha avuto l’occasione di confrontarsi con i professionisti e con gli altri allievi, arricchendo giorno dopo giorno le sue competenze e arrivando a credere di poter davvero vincere.

“Certo non voglio essere ipocrita e falsa– ha dichiarato proprio a proposito di questo tema- speravo di vincere io!».

Rosa Di Grazia fa il tifo per i suoi compagni

Ora che Rosa non è più una concorrente di Amici, non le resta che continuare a seguire il programma da casa. Tornata alla vita di tutti i giorni, la ballerina ha le idee ben chiare su chi spera possa vincere il talent a questo punto.

“Spero con tutto il cuore che vinca Deddy” ha dichiarato aprendo il suo cuore e facendo il nome del ragazzo al quale si è legata nel corso di questi mesi. Il nome del cantate però non è il solo citato da Rosa, che augura a un’allieva in particolare di poter vincere nella categoria danza: “Mi farebbe piacere se vincesse Martina, io e lei abbiamo avuto un percorso simile”.

Il futuro: carriera in tv o sulle orme di Elena D’Amario?

Conclusa l’importante avventura di Amici Rosa pensa già al futuro e dimostra di avere grandi aspirazioni.

La ballerina non esclude la possibilità di iniziare a lavorare in televisione, ma vuole comunque seguire una direzione precisa. Per questo motivo ammette che non accetterebbe di lavorare come “Velina”: “È pur sempre danza, ma non è quello a cui aspiro, il mio idolo resta Elena D’Amario, un mondo diverso”.

Rosa vede nella professionista di Amici un modello a cui ispirarsi e grazie all’esperienza nel talent show ha avuto occasione di confrontarsi con lei quotidianamente. “È stato un onore immenso ritrovarsi in sala con lei. Vederla in tv non rende come vederla esibirsi dal vivo.

In questi mesi è diventata come una sorella, un punto di riferimento”.