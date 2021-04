Le storie del trono classico di Uomini e Donne cominciano a entrare nel vivo. I tronisti del 2021 sono Massimiliano Mollicone, Giacomo Czerny e Samantha Curcio, che è stata annunciata come la prima tronista curvy.

Se Giacomo Czerny ha regalato al pubblico fuoco e fiamme nell’ultima puntata del dating show, litigando sia con la corteggiatrice Carolina, che con Martina, adesso, anche Samantha sarà al centro di alcune incomprensioni.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News dell’8 aprile rivelano, infatti, che una scelta della tronista dagli occhi azzurri scatenerà il disappunto del corteggiatore Alessio.

Anticipazioni Uomini e Donne, una vecchia conoscenza in studio

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, Samantha Curcio sarà protagonista della puntata dell’8 aprile del dating show di Mediaset. Per la tronista scenderanno dei nuovi corteggiatori. Uno di questi è un volto già noto ai telespettatori dei programmi di Maria De Filippi.

Si tratta di Bohdan, che ha partecipato come tentatore all’ultima edizione del reality di Canale 5 Temptation Island. Il ragazzo, adesso, è deciso a corteggiare Samantha.

Ma proprio la decisione di conoscere Bohdan e un altro ragazzo nuovo, di nome Giulio, non portando in esterna il veterano Alessio, farà scoppiare una nuova polemica in studio.

Uomini e Donne: Alessio non ci sta

Le anticipazioni di Uomini e Donne dell’8 aprile raccontano che Samantha non porterà in esterna Alessio, il corteggiatore con cui ha, a oggi, creato più feeling. La tronista punterà invece su due nuove conoscenze. La decisione non sarà per nulla apprezzata da Alessio, che prenderà la parola e farà presente la sua delusione a Samantha.

Ma le motivazioni del disappunto di Alessio non riguarderanno solo la mancata uscita. Alessio e Samantha avevano già avuto uno scambio d’opinioni su un argomento molto più personale.

La tronista ha rivelato di avere dei dubbi sul suo corteggiatore per il fatto che lui sia benestante.

Alessio riprende l’argomento dicendosi amareggiato per essere stato giudicato a priori, da chi non conosce il suo vissuto e le problematiche affrontate.

