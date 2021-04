Isola dei Famosi, dopo Kostner e Marchetti arrivano altre due naufraghe: spuntano i nomi Tittocchia e Ferrara

Ilary Blasi e gli autori dell‘ Isola dei Famosi sembrano essere sicuri e certi di voler andare a rinforzare ulteriormente la rosa dei naufraghi che si trovano ora alle Honduras. Sebbene questa settimana dovremo fare a meno della puntata del giovedì sera, salta a causa di Supervivientes, arrivano indiscrezioni su quelle che sembrano essere le due nuove naufraghe in arrivo ed ebbene sì, un’altra decisione tutta al femminile.

Isola dei Famosi, in arrivo altre due nuove naufraghe?

“Cosa si deve fare per essere eliminati da quest’Isola“, scherzava Tommaso Zorzi notando come, anche dopo l’eliminazione, a tutti i naufraghi sinora sia stata data la doppia possibilità di rimanere in gioco accettando di restare su un isolotto vicino.

E ora viene da domandarsi “per quanto ancora gli autori decideranno di far sbarcare nuovi naufraghi?”. Così infatti sembrano indicare le indiscrezioni sul reality di Canale 5 che continua a mandare rinforzi alle Honduras.

Dopo Isolde Kostner e Beatrice Marchetti arrivano Tittocchia e Ferrara

Un nome probabilmente circolava già da un po’: dopo lo sbarco di Beatrice Marchetti e Isolde Kostner, le due ultime arrivate alle Honduras, sembra sia destino che lunedì sbarchino altre due nuove figure femminile (quale sia la strategia o la logica dietro l’incessante rimpinzare di naufraghi non è dato sapere).

Come dicevamo, un nome in particolare aveva già fatto capolino qualche gossip fa ed è quello di Emanuela Tittocchia: alla fine di marzo era stato Riccardo Signoretti a svelare il suo possibile sbarco che a quanto pare potrebbe essere confermato nella ventura puntata di lunedì. Ma la Tittocchia potrebbe non essere sola: al suo fianco, pronta ad una nuova e avvincente avventura da isolana ci sarebbe Manuela Ferrara.

Chi è Manuela Ferrara: dal TG4 all’Isola dei Famosi

Un volto magari non così conosciuto quello di Manuela Ferrara ma che gli appassionati di gossip conosceranno comunque: ex meteorina del Tg4 ma anche modella e showgirl, proprio di recente la Ferrara è stata al centro di gossip amorosi per le sue dichiarazioni rilasciate sul calciatore Higuain con il quale era stata legata sentimentalmente per qualche mese.

“Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese – aveva dichiarato la Ferrara a Tiki Taka – Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze“.