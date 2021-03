Emanuela Tittocchia potrebbe essere una nuova concorrente dell’Isola dei Famosi. La donna che in queste settimane è apparsa spesso in veste di opinionista nei salotti televisivi Mediaset per commentare il reality, potrebbe assumere un nuovo ruolo e diventare una naufraga. Per il momento l’annuncio non arriva da lei, ma da Riccardo Signoretti che sembra già essere a conoscenza di tutti i dettagli sul suo ingresso.

I primi naufraghi ad abbandonare le Honduras

L’Isola dei Famosi è iniziata da poche settimane eppure c’è già aria di cambiamento. In questi giorni infatti sono stati ben 2 i naufraghi a lasciare le Honduras e il cast sembra aver bisogno di essere rimpolpato.

Esattamente una settimana fa è uscito il bel Akash Kumar, modello italo-indiano-brasiliano dai tanto discussi occhi di ghiaccio. La sua scelta di uscire senza accettare la sfida della Parasite Island non è piaciuta particolarmente alla padrona di casa Ilary Blasi, che l’ha congedato con un gelido saluto.

Nel fine settimana invece una notizia inaspettata ha sorpreso i fan dell’Isola: Paul Gascoigne ha subito un infortunio abbastanza grave, tale da non permettergli di continuare la sua permanenza nel reality.

Ora che sono ben 2 i posti liberi sulla spiaggia più amata di Canale 5, è caccia ai prossimi famosi che sbarcheranno sulla finissima sabbia delle Honduras e a quanto pare un nome è già spuntato.

Novità all’Isola dei Famosi: Emanuela Tittocchia futura naufraga

Emanuela Tittochia sarebbe pronta a una nuova esperienza televisiva e a darne l’annuncio è Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo e Nuovo Tv. L’esperto di gossip ha pubblicato un post molto chiaro sul sui profilo Instagram. “Emanuela Tittocchia in partenza per L’isola dei famosi – ha scritto, prima di aggiungere – sempre che non cambi idea alle visite mediche martedì”.

Nulla quindi potrebbe impedire all’attrice di entrare a far parte del cast dell’Isola, o quasi. Già in passato infatti, proprio la fase delle visite mediche ha bloccato alcuni potenziali naufraghi prima della loro partenza per il reality. Tuttavia c’è da ben sperare per la partenza della Tittocchia, che proprio in queste settimane ha avuto modo di conoscere nel dettaglio i suoi futuri compagni di avventura, parlando di loro come ospite nei programmi di Canale 5.

Per ora Emanuela sembra non voler parlare di questa nuova occasione di mettersi in gioco, mantenendo il mistero come già fatto da altri naufraghi. Solo con nel corso delle prossime settimane quindi potremo scoprire la verità sulla sua partecipazione.

Chi è Emanuela Tittocchia

Classe 1970, Emanuela Tittocchia è un’attrice e conduttrice nata a Torino da genitori di origini umbre e toscane. Appassionata fin da giovanissima di teatro, la donna ha recitato per anni approdando poi in televisione, dove ha conosciuto il successo grazie alla soap Centrovetrine. In televisione, Emanuela ha recitato per le note sitcom Un posto al sole, Ho sposato uno sbirro e Non smettere di sognare, mentre negli ultimi anni è spesso apparsa in veste di opinionista nei salotti Mediaset.

Da Tiki Taka a Live- Non è la d’Urso, la donna ha partecipato a vari programmi per parlare degli altri e raccontare un po’ di sé.

Qualche anno fa alcune sue affermazioni avevano fatto particolarmente discutere. Chiamata a esprimere la sua opinione in merito alla notizia di una relazione fra un’insegnante di 35 anni e un ragazzino di 14, infatti, la Tittocchia aveva condiviso una personale esperienza. L’attrice aveva ammesso di aver costruito un rapporto molto speciale con un ragazzo di 14 anni, tanto da ritenerlo “l’uomo ideale” e su di lei era caduta una pioggia di critiche.

Approfondisci

Elisa Isoardi piange per la madre all’Isola dei Famosi: “Vorrei per la prima volta chiederle scusa”

Drusilla Gucci a L’Isola dei Famosi: la giovane naufraga appassionata collezionista di ossa animali, la macabra confessione