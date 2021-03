Nella puntata dell’Isola dei Famosi che andrà in onda questa sera, il cast del programma si arricchirà grazie all’ingresso di ben 4 nuovi concorrenti. A quanto pare però la spiaggia dell’Isola sarà pronta ad accogliere altri naufraghi anche nelle prossime settimane. Fra questi potrebbe esserci un volto già noto agli spettatori di Canale 5, che per ora sembra voler mantenere il mistero sulla sua partecipazione al reality.

Seconda puntata dell’Isola: 4 nuovi ingressi

Come già avvenuto con il Grande Fratello Vip, anche l’Isola dei Famosi terrà compagnia per ben due sere a settimana agli spettatori di Canale 5.

Dopo la prima scoppiettante puntata del reality, il secondo appuntamento previsto per questa sera avrà fra gli argomenti principali l’arrivo di quattro nuovi naufraghi. A sbarcare sulle spiagge dell’Honduras infatti ci saranno: l’ex “pupa” de La pupa e il secchione Mireya Stabile; il comico Beppe Braida; la comica Valentina Persia e l’attore Brando Giorgi.

A quanto pare però, le novità all’interno dell’Isola continueranno ad arrivare anche nelle prossime settimane, quando un altro attesissimo naufrago potrebbe unirsi al gruppo.

Andrea Cerioli dal trono alla spiaggia dell’Isola dei Famosi

A quanto pare, il prossimo “famoso” a fare il suo ingresso all’Isola dei Famosi sarà Andrea Cerioli.

La sua prima esperienza televisiva risale ormai al 2015, quando è apparso per la prima volta come tronista a Uomini e Donne. Dopo essere uscito single dal programma però, Andrea aveva continuato a gravitare in Mediaset, partecipando a Temptation Island come tentatore dell’ormai ex ragazza di Andrea Zenga e tornando infine nel 2018 al programma di Maria De Filippi. La seconda esperienza al dating show di Canale 5 si è conclusa positivamente e dal 2019 il ragazzo è fidanzato con Arianna Cirrincione, sua corteggiatrice all’interno del programma.

Come fatto sapere da Blasting News, Cerioli dovrebbe entrare all’Isola il prossimo giovedì 25 marzo dopo il necessario periodo di isolamento. “Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne e apprezzato influencer, comincerà l’avventura della sopravvivenza tra una settimana– scrive il portale- ovvero dopo aver portato a termine il periodo di quarantena precauzionale per scongiurare un possibile contagio da Coronavirus”.

Andrea Cerioli mantiene il segreto, ma i dettagli lo tradiscono

Classe 1989 Andrea Cerioli è molto attivo sul suo profilo Instagram dove conta oltre 1 milione e mezzo di follower.

Guardando al suo profilo si nota come per ora il ragazzo non abbia ancora svelato nulla sulla presunta partecipazione al reality di Canale 5, ma i suoi fan non si sono lasciati scappare alcuni dettagli fra i suoi post.

Appena una settimana fa infatti, Andrea ha postato sul suo profilo Instagram una fotografia scattata in quella che sembrava essere proprio una stanza d’hotel. Cerioli che era al centro dell’immagine a mostrare sorridente il suo fisico atletico aveva inoltre ai suoi piedi una valigia aperta.

Anche all’interno della didascalia infine potrebbe celarsi una velata anticipazione da parte dell’ex tronista.

“Ci sono… sono in Smart Working. Non sono stato rapito! Ma magari fosse…” ha infatti scritto, alludendo a un desiderio di evasione e scatenando la fantasia dei follower. “Quarantena in hotel…. Isola dei famosi?”, “Ma vai all’Isola???” i commenti più gettonati.

Andrea Cerioli posta un foto in hotel prima di entrare all’Isola dei Famosi

Fonte: Instagram

Il presunto post di “arrivederci”

Questo post potrebbe non essere l’unico a nascondere l’imminente sbarco di Andrea all’Isola dei Famosi. Tre settimane fa infatti, l’influencer ha postato un selfie con la fidanzata Arianna, dedicandole romanticamente un messaggio colmo di gratitudine nei suoi confronti.

Proprio al termine di questo post poi Cerioli ha lasciato una brevissima frase che allude chiaramente a qualcosa di cui, almeno per ora, non vuole parlare pubblicamente. “Tu sai” ha infatti scritto, con un commento che potrebbe sostituire un saluto o un invito a riabbracciarsi non appena la sua esperienza da naufrago giungerà al termine.

Andrea Cerioli in un selfie con la fidanzata Arianna Cirrincione

Fonte: Instagram

Non resta quindi che attendere la prossima settimana, per scoprire se davvero Andrea Cerioli sarà uno dei nuovi naufraghi.

