Paul Gascoigne è uno dei concorrenti più apprezzati dell’Isola dei Famosi, ma la sua permanenza in Honduras potrebbe essere breve di quanto ci si aspettasse. L’ex calciatore si è infortunato durante una prova nella quarta puntata e, secondo indiscrezioni, potrebbe essere costretto a lasciare il reality proprio per l’incidente. Un abbandono che certamente delude i fan, conquistati dall’atteggiamento e dai racconti di Paul Gascoigne.

Paul Gascoigne abbandona L’Isola dei Famosi

Il reality di Canale 5 potrebbe dire addio a uno dei naufraghi più amati finora, Paul Gascoigne, ex calciatore inglese. Secondo Fanpage, il concorrente, benché infortunato lievemente, sarebbe impossibilitato a continuare la permanenza in Honduras, dopo le indicazioni del medico che consiglia assoluto riposo.

L’annuncio dell’abbandono di Paul Gascoigne potrebbe essere dato già lunedì 29 marzo. L’ex calciatore, infatti, a causa dell’infortunio non potrebbe partecipare alle gare e alle sfide.

L’infortunio di Paul Gascoigne

L’incidente di Paul Gascoigne è avvenuto durante la prova per conquistare un ricco piatto di pasta con sugo di polpette a Playa Palapa. I naufraghi dovevano completare un percorso a ostacoli per poi scalare una struttura di legno e gettare una palla nel canestro.

Proprio poco dopo che Paul Gascoigne aveva completato l’obiettivo, il naufrago sarebbe sceso dalla struttura con un evidente dolore alla spalla sinistra. Immediatamente il compagno Gilles Rocca l’ha aiutato a uscire dall’acqua, e l’ex calciatore è stato soccorso dal medico.

Il soccorso di Gilles Rocca

I naufraghi che si ritirano dall’Isola dei Famosi

Paul Gascoigne è il terzo naufrago a lasciare anzitempo L’Isola dei Famosi. Prima di lui hanno deciso di abbandonare l’Honduras il visconte Ferdinando Guglielmotti, eliminato contro Drusilla Gucci ma convinto da Ilary Blasi a rimanere a Parasite Island.

Guglielmotti però ha infine deciso per abbandonare il gioco, demotivato dalla votazione.

Anche Akash Kumar ha deciso di lasciare dopo la perdita del televoto contro Angela Melillo. “Sono partito per dimostrare che oltre alla bellezza fisica c’è altro, per avere la possibilità di aprirmi e raccontarmi. Spesso quando mi sento attaccato reagisco impulsivamente, come meccanismo di difesa, e risulto arrogante, in questo non sono stato capito“, ha scritto sui social.

Akash dichiara che avrebbe “cercato di aprirmi, ma ho finito per mettere un muro, e non riuscivo ad andare avanti sapendo di essere tanto esposto.



Mi dispiace aver scelto di interrompere questa esperienza ma ho preferito riprendere prima possibile la mia vita al di fuori. Vorrei che rimanesse il percorso che ho fatto senza a polemiche ma pieno di bei ricordi“.

