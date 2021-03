Akash Kumar è stato uno dei concorrenti più chiacchierati dell’Isola dei Famosi, da cui è uscito tra mille polemiche. Il modello è stato al centro di un mistero riguardante i suoi sorprendenti occhi azzurri, e c’è chi lo ha accusato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico per avere quel colore.

Insinuazioni stroncate da Akash, il quale ha attaccato duramente chi divulgava queste chiacchiere. Il modello non si è trattenuto dal riservare diverse critiche anche a Ilary Blasi e all’Isola dei Famosi.

Akash Kumar, la foto degli occhi

La polemica non sembra voler abbandonare Akash Kumar, ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

La questione relativa al vero colore dei suoi occhi è rimbalzata su varie testate e trasmissioni, come Live – Non è la d’Urso, dove è intervenuta una donna dello stesso paese dove il modello di origine indiana è cresciuto, in provincia di Verona. La signora sostiene che prima della fama sulle passerelle, Akash avesse occhi scuri come ebano.

Il modello ha smentito immediatamente quanto sostenuto, e ha pubblicato un post su Instagram poi rimosso, in cui appare in una foto da bambino con la zia. In primo piano ci sono i suoi magnetici occhi azzurri, ma nemmeno la foto ha convinto.

Infatti l’immagine è risultata essere tra le più apparse su Internet se si cerca “indiani con gli occhi azzurri”.

Le prove di Akash sui suoi occhi

Akash Kumar ha inoltre presentato foto del suo passaporto con gli occhi azzurri, ma alcuni sostengono che il documento deve essere rinnovato e che quindi non costituirebbe una prova.

Giacomo Urtis, sempre da Barbara d’Urso, ha dichiarato: “Io me lo ricordavo con gli occhi scuri. A me sembra un intervento. Un intervento che in Europa non si può fare, è vietato, il BrightOcular“.

Akash contro Ilary Blasi e L’Isola dei Famosi

Mentre le speculazioni sugli occhi del modello continuano, altre polemiche sono state sollevate dall’attacco di Akash contro L’Isola dei Famosi e la sua conduttrice, Ilary Blasi.

In una diretta Instagram, l’ex naufrago, che ha voluto abbandonare volontariamente il reality, ha dichiarato che lo ha fatto perché non era disposto a “fare inciuci” e di non essere “un morto di fama come tanti“.

Gelida anche l’opinione sulla conduttrice, che non ha preso bene la sua scelta: “Io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Francesco Totti, io non saprei nemmeno chi è quella.

Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo“.

