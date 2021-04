Come ogni giorno i tanti giocatori tenteranno la fortuna con il Million Day per cercare di vincere un milione di euro anche oggi giovedì 8 aprile 2021. Segui i risultati dell’estrazione dei 5 numeri su The Social Post a partire dalle ore 19:00.

Million Day: come giocare

Anche oggi riparte la caccia ai premi messi in palio dal Million Day. Compilando una giocata da 1 euro si può ambire alla somma di 1 milione di euro. Si può giocare ogni giorno fino ad un quarto d’ora prima dell’estrazione dei numeri, che si tiene alle 19 di sera. E’ possibile effettuare le giocate fino alle 18:45 del giorno corrente dell’estrazione recandosi in ricevitoria e compilando la schedina preposta, connettendosi ai siti dei rivenditori abilitati da AAMS con un conto gioco oppure scaricando l’app My Lotteries e seguendo le istruzioni.

Effettuata l’estrazione del giorno sarà possibile giocare per le estrazioni del giorno successivo a partire dalle 19:15.

Million Day: le probabilità di vincita

Sono molti i giocatori che ogni giorno tentano la fortuna per accaparrarsi i premi in palio del Million Day. Il gioco garantisce la possibilità di vincere a partire da 2 numeri indovinati sui 5 estratti, aggiudicandosi la somma di 2 euro.

Le vincite sono aggiudicate a quei giocatori che indovinano 2, 3, 4 o ovviamente tutti e i 5 numeri scelti per compilare giocata. Nonostante il Million Day dia queste possibilità di vincere grandi premi in palio, ricordiamo che il premio maggiore è quello di 1 milione di euro partendo da solo 1 euro giocato, c’è da tenere sempre bene a mente quali siano le probabilità di indovinare i numeri vincenti.

Come riportato dal sito di Lottomatica, le probabilità di riuscire ad indovinare i numeri estratti sono le seguenti:

Probabilità che escano 2 numeri fortunati: 5,6% cioè 1 su 17,7 ;

numeri fortunati: 5,6% cioè ; Probabilità che escano 3 numeri fortunati: 0,4% cioè 1 su 284 ;

numeri fortunati: 0,4% cioè ; Probabilità che escano 4 numeri fortunati: 0,007% cioè 1 su 13.915 ;

numeri fortunati: 0,007% cioè ; Probabilità che escano 5 numeri fortunati: 0,00003% cioè 1 su 3.478.761.

Attenzione: se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.