Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Dopo una serie di ottime giornate molto favorevoli, per voi cari amici dell’Acquario, durante questo venerdì non sembra che le cose possano andare ancora bene al 100%. Già da qualche giorno, infatti, vi manca quella sensazione di trasporto tipica delle relazioni, e questo potrebbe farvi decisamente storcere il naso.

Cercate di risolvere le questioni, piuttosto che sollevarle causando litigi e battibecchi, potreste trovare facilmente una soluzione che metta d’accordo voi e la vostra dolce metà.

Oroscopo Acquario, domani 9 aprile: amore

Urano domani sembra voler riaccendere qualche piccola problematica della relazione che era già sorta in passato, ma mai affrontata a dovere. Siete coscienti di quanto potete offrire e di cosa volete ottenere, ma ogni tanto tutto questo vi manca. Cercate di risolvere il problema una volta per tutte, accantonare non serve a nulla e litigare ad ancora meno.

Assieme potete trovare una soluzione che da soli non esisterebbe.

Oroscopo Acquario, domani 9 aprile: lavoro

Nella giornata di venerdì, però, dovreste sentirvi veramente rinvigoriti e pronti ad agire per quanto riguarda la sfera lavorativa. Le mansioni troveranno la loro naturale conclusione e qualche nuovo progetto sembra dover prendere il via, entusiasmandovi come non capitava da tempo!

Oroscopo Acquario, domani 9 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna dovrebbe avere ancora qualcosa in serbo per voi. Una piccola o grande sorpresa dovrebbe stupirvi in un certo momento della giornata, ma non è chiaro di cosa si tratti e in quale ambito accadrà.

Attendete e scopritelo, gioire delle piccole cose è sempre un piacere!