Oroscopo di domani 9 aprile 2021. Sei curioso di sapere cosa dicono le stelle sul tuo segno zodiacale? Fatti consigliare su Amore, lavoro, benessere e tanto altro ancora. Il futuro scritto per:

Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

L’oroscopo di domani, segno per segno, continua sotto il video.

Oroscopo Ariete

Un’altra giornata per lo più positiva dovrebbe attendervi, cari amici dell’Ariete. Le energie psico-fisiche sono alle stelle in questo venerdì, ma la fortuna è bloccata dalla presenza di Urano in opposizione.

Oroscopo Toro

Nella giornata di venerdì dovreste sentire forte lo stimolo di voler fare qualcosa e tenervi impegnati.

Venere vi garantisce degli ottimi livelli d’umore, grazie ai quali i problemi sembrano più facili da risolvere!

Oroscopo Gemelli

Una rinnovata energia vi accompagnerà nel corso di questo venerdì, cari Gemelli, dandovi lo slancio per mettervi in gioco. Anche le relazioni sembrano essere incentivate dai movimenti astrali, sia quelle amicali e familiari, che quelle amorose.

Oroscopo Cancro

Amici del Cancro, purtroppo la congiunzione astrale negativa dei giorni passati sembra volervi accompagnare ancora nel corso di venerdì 9.

Un rapporto potrebbe giungere ad una conclusione inaspettata.

Oroscopo Leone

Cari nati sotto il segno del Leone, dopo una giornata leggermente sottotono, gli astri vi garantiscono nuovamente un’ottima influenza! Un entusiasmo smisurato dovrebbe interessarvi, grazie al transito di alcuni pianeti di Fuoco.

Oroscopo Vergine

I transiti dei pianeti nella vostra orbita celeste, cari amici della Vergine, si configura come abbastanza positivi per la giornata di venerdì.

A beneficiarne maggiormente sembrano dover essere le vostre relazioni amorose!

Oroscopo Bilancia

Amici della Bilancia, seppur i piani astrali sembrino essere positivi per la giornata, la congiunzione negativa di tre pianeti potrebbe infastidirvi leggermente. Sembra che possiate avvertire un umore un po’ altalenante.

Oroscopo Scorpione

Plutone e Nettuno continuano a sostenere i vostri passi, amici dello Scorpione!

Grazie alla loro influenza, le conquiste amorose e lavorative sembrano essere molto più vicine e facili da ottenere, basterà mettersi in gioco!

Oroscopo Sagittario

I transiti favorevoli continuano ad interessare anche voi nati sotto il segno del Sagittario! Alcune sfide potrebbero porvisi nel corso di venerdì, ma grazie al vostro umore alle stelle dovreste riuscire ad affrontare tutto con il sorriso!

Oroscopo Capricorno

Nettuno è ancora forte nei vostri piani celesti, cari amici del Capricorno!

Dovreste riuscire, domani, a comunicare con maggiore tranquillità e lucidità i vostri sentimenti, mentre le amicizie di vecchia data sono ad un punto di svolta.

Oroscopo Acquario

Amici dell’Acquario, avete attraversato una serie di giornate decisamente positive, e domani sembra voler invertire leggermente questa tendenza. Alcune questioni sentimentali potrebbero richiedere la vostra completa attenzione.

Oroscopo Pesci

Carissimi nati sotto il segno dei Pesci, le giornate estremamente positive non sono ancora giunte al termine per voi! Continua l’influsso positivo della maggior parte dei pianeti, ma Marte è ancora in opposizione.

