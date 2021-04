Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Amici del Capricorno, nella giornata di venerdì 9 aprile, Nettuno vi osserva dall’alto, rendendovi più empatici e in grado di comunicare i vostri sentimenti al partner. Domani ad essere maggiormente favoriti dai movimenti astrali saranno i rapporti, principalmente quelli familiari, ma anche quelli amicali di vecchissima data.

Ma anche la vostra relazione sembra essere favorita dalle stelle, mentre se foste single sembrano poterci essere ottime opportunità all’orizzonte. Ricordatevi, però, che non dovreste mai trascurare le amicizie, perché nel corso del mese qualcuno potrebbe offendersi e creare discussioni.

Oroscopo Capricorno, domani 9 aprile: amore

La vostra giornata sarà guidata, per quanto riguarda la sfera amorosa, da due pianeti! Da un lato, Plutone che sembra volervi garantire la possibilità di esprimere a pieno ciò che provate e vorreste ricevere dalla relazione.

Dall’altro lato, invece, Urano guida la strada dei single verso alcune nuove possibilità emozionanti, rendendovi più attraenti agli occhi degli altri!

Oroscopo Capricorno, domani 9 aprile: lavoro

La giornata lavorativa dovrebbe procedere nella classica monotonia che ogni tanto avvertite come eccessivamente stretta. Cercate di non rifletterci troppo né di farne un grandissimo problema. Oggi vi muovete con il cuore pieno d’amore e non vale la pena infastidirsi o rovinarsi l’umore per un problema che non ha soluzione!

Oroscopo Capricorno, domani 9 aprile: fortuna

La fortuna vi accompagna nella ricerca dell’amore della vostra vita, se foste single e vi interessasse trovarlo.

Così come guida voi impegnati in una relazione stabile nella realizzazione di ciò che più desiderate ottenere dal rapporto!