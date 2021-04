Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

La brutta congiunzione astrale che vi accompagnati nella giornata appena conclusa sembra dover continuare a rannuvolare il vostro cielo anche il 9 aprile, cari amici del Cancro. Oggi sembra che siano i rapporti a doverne subire le maggiori conseguenze negative ed alcuni di questi potrebbero giungere ad una conclusione che non vi aspettavate.

Se ci tenete veramente a quello che potreste perdere, cercate di non essere troppo insistenti nel provare a recuperarlo immediatamente, le cose spesso richiedono molto tempo e bisogna imparare ad essere pazienti, tenete duro che potete farcela!

Oroscopo Cancro, domani 9 aprile: amore

I rapporti più recenti che avete instaurato potrebbero cedere nel corso di questa giornata nuvolosa. Le preoccupazioni affollano la vostra mente e se non foste in grado di tenerle separate dai rapporti a cui tenete maggiormente, le persone coinvolte potrebbero sentirsi messe in secondo piano o avvertire il vostro umore cupo come un problema tra di voi.

Oroscopo Cancro, domani 9 aprile: lavoro

Anche sul lavoro la giornata non sembra voler procedere al meglio, cari amici nati sotto il segno del Cancro. Cercate di non farvi schiacciare dai problemi e dalle preoccupazioni perché potreste portarle dentro alle mura domestiche e intaccare i rapporti che non c’entrano nulla con il lavoro. Cercate di arrivare a fine giornata tenendo duro e mordendovi la lingua invece che far sorgere battibecchi futili e fini a loro stessi.

Oroscopo Cancro, domani 9 aprile: fortuna

Amici del Cancro, lasciate perdere la fortuna per questo 9 aprile, perché quando le cose non procedono per il verso giusto significa che la Dea bendata è rivolta da qualche altra parte. Evitate le decisioni affrettate che potrebbero solo rovinarvi ulteriormente la giornata.