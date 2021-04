Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Amici dell’Ariete, la giornata sembra doversi configurare come per lo più positiva. Tuttavia, Plutone potrebbe disturbare leggermente la vostra tranquillità, allontanando completamente la fortuna dalla vostra orbita celeste. Dovreste sentirvi investiti da delle notevoli energie fisiche aggiuntive e potrebbe essere il momento migliore per iniziare a praticare attività fisica o per aumentare il carico di fatica nell’allenamento!

Buone prospettive per la salute, anche se qualche dolore muscolare potrebbe richiedere una visita medica.

Oroscopo Ariete, domani 9 aprile: amore

Marte vi dona una buona spinta erotica ed amorosa, sia che siate single o impegnati. Potreste decidere di esplorare qualche nuovo orizzonte con la vostra dolce metà, saldando ulteriormente un rapporto che già di suo procede veramente a gonfie vele! Marte è la guida migliore per esplorare gli orizzonti amorosi, e questo venerdì è dalla vostra parte.

Oroscopo Ariete, domani 9 aprile: lavoro

Sul lavoro nulla di particolare dovrebbe attendervi. La giornata procede nella classica monotonia di un giorno qualsiasi, senza infamia e senza lode. Inoltre, non dovreste avvertire neppure una particolare stanchezza sulle spalle, quanto piuttosto la voglia di scaricare le tensioni grazie all’attività fisica.

Oroscopo Ariete, domani 9 aprile: fortuna

La fortuna non è assolutamente prevista dai vostri piani della giornata. Non dovreste neppure avvertirne la necessità, ma potrebbe essere meglio non sfidarla pensando di poter vincere, non funziona quasi mai.

Se avvertiste un qualche tipo di dolore fisico, questo potrebbe richiedere l’intervento di un medico, ma nulla di cui dobbiate preoccuparvi eccessivamente.