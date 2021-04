Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, nel corso dei giorni passati i transiti astrali non sembravano voler promettere nulla di buono per questo aprile. Ma gioite, perché domani sembra che le cose ristabiliranno un ordine positivo per il vostro segno! Il Sole, Venere, Mercurio e Marte sono tutti dalla vostra parte e sono pianeti formalmente dediti ai segni di fuoco a cui appartenete!

Grazie a loro dovreste trovarvi davanti ad una giornata all’insegna dell’entusiasmo smisurato nei diversi campi della vita!

Leggi l’oroscopo di domani 9 aprile per tutti i segni

Oroscopo Leone, domani 9 aprile: amore

Il Sole all’interno della congiunzione astrale accentua le novità esperienziali. Questo influenzerà principalmente i single del segno, che potrebbero oggi trovarsi animati da un moto che li porta ad intraprendere alcune nuove avventure. Se state cercando l’amore della vostra vita, dedicate un po’ più di attenzione nel modo in cui vi ponente nei confronti degli altri, mentre se quello che cercate è solo una cosa passeggera e poco duratura, allora le stelle vi danno tutte le forze necessarie!

Oroscopo Leone, domani 9 aprile: lavoro

Una rinnovata vitalità anima le vostre giornate, cari amici del Leone! Grazie a questa dovreste essere in grado di affrontare qualsiasi cosa vi si pari sul lavoro, ma non senza un piccolo sacrificio da parte vostra. Potreste dover fare qualche straordinario, rincasando tardi, oppure impiegare tutte le vostre energie, sentendovi molto stanchi a fine giornata. Insomma, per ottenere le cose è necessario impegnarsi, non fatevi abbattere!

Oroscopo Leone, domani 9 aprile: fortuna

La fortuna, però, non sembra essere quasi per nulla dalla vostra parte. Al massimo potreste sentirne un leggero influsso voi single, che vi animerà nei confronti della persona a cui state dedicando le vostre attenzioni!