Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Plutone e Nettuno sono forti nella vostra orbita, carissimi Scorpione! Grazie a loro le conquiste oggi sono estremamente vicine e a portata di mano, anche e soprattutto quelle inaspettate e non programmate. Tuttavia, state attenti perché a remarvi contro ci sono la Luna, Saturno, Urano e Giove.

La loro forza negativa potrebbe intaccare un paio di campi, ma vi piace sfidare voi stessi e dimostrare agli altri quale sia il vostro reale valore! Impegnatevi e la loro influenza non avrà assolutamente alcuna importanza.

Oroscopo Scorpione, domani 9 aprile: amore

Amici dello Scorpione, fortunatamente l’influenza negativa non sembra dover intaccare in alcun modo la vostra relazione, nel caso in cui ovviamente foste impegnati da tempo. La vostra dolce metà vi sostiene pressoché in ogni cosa e decisione, ma dovreste stare attenti a non tirare troppo la corda avanzando richieste eccessive.

Oroscopo Scorpione, domani 9 aprile: lavoro

Nettuno sembra voleri regalare delle importantissime novità per quanto riguarda la sfera lavorativa. Se riuscirete a schivare i colpi dei pianeti in opposizione, allora le conquiste inaspettate vi si parerebbero davanti senza alcun problema! Se desiderate un aumento, questo periodo sembra essere ideale per riceverlo. La stessa cosa varrebbe nel caso in cui desideraste un avanzamento di carriera. Cercate solo di pazientare ed evitare di forzare voi il destino.

Oroscopo Scorpione, domani 9 aprile: fortuna

Per la giornata del 9 aprile, la vostra dose di fortuna dovrebbe concretizzarsi soprattutto nell’ottenimento di quelle novità inaspettate.

Se da tempo steste cercando un modo per aumentare i vostri fondi economici, questa è l’occasione migliore, non l’azzardo.