Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

I movimenti degli astri sembrano configurarsi come positivi e solari per voi della Bilancia, ma qualcuno sembra volervi comunque remare contro. Infatti, il Sole, Venere e Mercurio sono in posizione opposta a voi, e potrebbero causare qualche piccola incrinatura nell’umore complessivo della giornata.

Però basterà tenere duro, una volta chiusi gli occhi tutte le preoccupazioni della giornata svaniranno così come sono arrivate e dopodomani sarà un nuovo giorno, probabilmente migliore e più emozionante.

Oroscopo Bilancia, domani 9 aprile: amore

Il gruppo di pianti in posizione negativa che vi interesseranno in giornata, sembrano non voler influenzare nessuno dei vostri rapporti. Potreste, anzi, aver bisogno del supporto di qualcuno a voi caro per arrivare a sera senza crollare. Indipendentemente che si tratti della vostra famiglia, degli amici o della persona amata, qualcuno sarà sicuramente disposto ad attendervi a braccia aperte.

Oroscopo Bilancia, domani 9 aprile: lavoro

Cari amici della Bilancia, la giornata lavorativa del 9 aprile non sembra essere affatto positiva. Potreste avvertire una notevole sensazione di stanchezza dopo il turno lavorativo, e potreste non sentirvi affatto soddisfatti del vostro rendimento. Evitate di preoccuparvene eccessivamente, è solo questa giornata a non essere un granché, normalmente siete molto bravi in quello che fate.

Oroscopo Bilancia, domani 9 aprile: fortuna

Se steste sperando in un po’ di fortuna in questa triste giornata, allora potrebbe essere decisamente meglio mettersi il cuore in pace e lasciare perdere.

Se avevate in programma un nuovo investimento nella giornata di domani, evitatelo che le stelle non sono affatto dalla vostra parte.