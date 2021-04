Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, tutta l’orbita celeste continua ad appoggiarvi e spalleggiarvi, rendendo le vostre giornate luminose e radiose. Il benessere dovrebbe continuare ad animare i vari aspetti della vostra vita, rendendovi più aperti alle novità e alla bellezza che vi circonda. Come nei giorni passati, però, Marte è ancora opposto e non sembra voler mutare il suo aspetto negativo nei vostri confronti.

Ormai, però, dovreste aver capito che non vi renderà le cose impossibili, quanto piuttosto solo un po’ più movimentate!

Oroscopo Pesci, domani 9 aprile: amore

Nettuno e Plutone sembrano voler continuare a guidarvi nel benessere delle vostre relazioni, sia amorose che amicali e familiari. Tuttavia, sono i single ad essere maggiormente beneficiari del loro influsso positivo per la giornata di venerdì. Se nei giorni passati aveste conosciuto qualcuno che stuzzica le vostre fantasie relazionali, allora cercate di fare qualche piccolo passo in più nella loro direzione, senza però forzare eccessivamente i tempi!

Oroscopo Pesci, domani 9 aprile: lavoro

Il lavoro procede a gonfie vele. I progetti che avete proposto o appoggiato sembrano essere pronti a prendere il via definitivamente. Grazie a questi dovreste sentirvi leggermente più appagati e gratificati dal lavoro che svolgete, anche se già normalmente vi piace parecchio.

Oroscopo Pesci, domani 9 aprile: fortuna

La fortuna, infine, non lascia ancora completamente la vostra orbita.

La sua influenza dovrebbe essere tangibile in una qualche decisione che prenderete nel corso della giornata, ma senza darvi una precisa direzione stabilita. Siete, insomma, sempre e solo voi gli artefici delle cose che vi capitano e le forze esterne sono solo un corredo!