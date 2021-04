Alessio Boni è sicuramente uno degli attori più conosciuti del mondo dello spettacolo italiano. Con parti in pièce teatrali, film e serie TV si è guadagnato un posto nel cuore del pubblico del nostro paese. Ma com’è arrivato al successo?

Alessio Boni, origini ed esordio

Alessio Boni nasce a Sarnico, piccolo paese sul Lago d’Iseo, il 4 luglio 1966 in una famiglia di umili origini. All’età di 14 anni inizia a lavorare come piastrellista al fianco del padre e qualche anno dopo si unisce al corpo di Polizia di Stato per un anno e mezzo. All’età di 20 anni decide di lasciare l’Italia e si reca a San Diego in California e lì lavora come pizzaiolo, baby sitter e cameriere.

Al suo ritorno in Italia entra nel mondo dello spettacolo (1988) recitando in teatro ed in alcuni fotoromanzi e nel 1990 esordisce al cinema con il film Il mago di Ezio Pascucci. Nel 1992 si diploma all’Accademia nazionale d’Arte Drammatica e si perfeziona con il regista Luca Ronconi.

Dopo un corso a Los Angeles torna sulle scene italiane recitando Sogno di una notte di mezza estate, Peer Gynt e L’avaro. Raggiunge definitivamente la popolarità con la serie TV Incantesimo.

Alessio Boni, dal successo ad oggi

Il momento di svolta della sua carriera si presenta nel 2003 quando esce il film La meglio gioventù di Marco Tullio Giordana, con cui vince il Nastro d’Argento nel 2014 (a pari merito con Fabrizio Gifuni e Luigi lo Cascio).

La pellicola vince anche la sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes.

Nel 2004 interpreta Heathcliff nella miniserie RAI Cime tempestose, tratta dall’omonimo romanzo. Con Marco Tullio Giordana recita ancora in Quando sei nato non puoi più nasconderti (con cui conquista il Globo d’oro come miglior attore rivelazione) e Sanguepazzo. Dal 2007 al 2013 prende parte a svariate serie TV, film ed opere teatrali.

Nel 2019 recita nella fiction La compagnia del Cigno, interpretando il ruolo del direttore d’orchestra Luca Marioni. A Marzo del 2021 esce il suo libro Mordere la nebbia.

Vita privata di Alessio Boni

Non si conosce molto sulla vita privata di Alessio Boni. Risulta infatti essere molto riservato. Si sa però che è sposato con Nina Verdelli, giornalista di moda. Nel 2020 è nato il loro primogenito Lorenzo.

Approfondisci

