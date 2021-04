Se qualcuno pensava che eliminato Akash, eliminata Vera Gemma ed eliminata la Martani sull’Isola dei Famosi le acque sarebbero tornate calme, sbagliava. Le dinamiche si fanno sempre più interessanti e anche la presenza di Andrea Cerioli all’interno del gruppo, entrato in corsa alle Honduras, sembra non passare poi così in sordina. Nervoso e pentitosi sotto alcuni punti di vista per aver scelto il reality non proprio più adatto a lui, sono numerosi gli scontri che lo hanno visto protagonista specie ultimamente con Roberto Ciufoli.

Ora però, la critica arriva dall’Italia e da parte di due ex di questa edizione che sembrano voler sottolineare l’evidenza.

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli e quel fisico poi non così tanto scolpito?

Quel che piace dell’Isola dei Famosi è che per le sue difficoltà lascia venir fuori tutto: ansie, paure, nevrosi dettate dalla fame, peculiarità caratteriali di fronte al bisogno di soddisfare i bisogni primari. Prove non proprio da tutti i giorni che fanno emergere l’istinto e la reale personalità dei concorrenti in gioco posti a sopravvivere in condizioni estremi. E in queste condizioni emergono hanno strada facile ad emergere “i difetti“: da quelli caratteriali a quelli fisici.

Akash Kumar e Daniela Martani, il sospetto del fotoritocco

A pungere in questi termini Cerioli sarebbe stato, lontano dalle Honduras, l’ex naufrago Akash nel corso di una diretta Instagram in compagnia di Daniela Martani, anche lei recentemente eliminata. Un commentino che pizzicherebbe Cerioli proprio all’altezza degli addominali, laddove l’Isola dei Famosi l’avrebbe più messo a nudo: “Però è stato molto bello vedere le foto su Instagram fisicato e dal vivo la pancia in giù“, avrebbe dichiarato Akash Kumar secondo quanto riportato da Gossip e Tv.

Stesso concetto che sarebbe stato ripreso anche da Daniela Martani: “Ragazzi è tutto falsato, lui si mette le fotografie con l’addominale in vista e invece… lui dice che ultimamente è ingrassato“. Commentini velenosetti quelli dei due ex, come riporta Gossip e Tv, che sembrano minare la veridicità degli scatti del Cerioli sul Instagram ma l’Isola, l’abbiamo detto, metterà tutto a nudo.

