Andrea Zelletta racconta il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli dopo il Grande Fratello Vip. Il rapporto tra i due amici, nato nella casa più spiata di Italia, sarebbe finito insieme al programma.

Andrea Zelletta parla del rapporto con Pierpaolo Pretelli

Andrea Zelletta ha raccontato il suo rapporto con Pierpaolo dopo il GF in un’intervista rilasciata a CasaChi, sul canale Instagram della rivista Chi. Alla domanda “ma cosa è successo con Pierpaolo?” l’ex gieffino ha risposto: “Dopo la puntata di Verissimo, registrata un mese fa, oltre a un messaggio non ci siamo scambiati più nulla”. E ha proseguito: “È passato un mese e non ci siamo più sentiti.

Io vorrei capire. Uno magari dice ‘è successo qualcosa, quindi vi siete allontanati per questo’. Non è successo nulla”. Alla richiesta di ulteriori chiarimenti e tentativi di riappacificazione, ha spiegato: “L’ultimo messaggio è stato il mio, non ho ricevuto alcuna risposta”. Infine, ha concluso: “Non sono uno che rincorre. Da parte mia c’è tutta la volontà di avere un chiarimento, sul nulla poi. Se dovesse esserci la sua risposta, replicherei in maniera serena”.

Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli: c’entra Giulia Salemi?

L’amicizia tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli sarebbe dunque giunta alla fine?

L’ex tronista ha rivelato di sperare in un chiarimento quando la situazione epidemiologica da Coronavirus sarà più controllata. Intanto, gli intervistatori hanno ancora indagato sui motivi del loro distacco. Non è mancata infatti una domanda su Giulia Salemi, la fidanzata di Pierpaolo conosciuta nella casa del GF. “Il gelo con Pretelli per caso non è dovuto ad alcune tue uscite su Giulia?”. Andrea, infatti, dopo la fine del programma, non rispose bene a un tweet della influencer, che lo attaccava ironicamente di essere arrivato in finale con una percentuale minima.

“Sono convinto che Giulia abbia rosicato. ”, disse in risposta al tweet l’ex tronista.

Tuttavia, durante l’intervista a CasaChi, Andrea ha chiarito che il suo non è stato un attacco, ma una risposta alla frecciatina della Salemi. Poi ha aggiunto: “Penso che magari potrebbe essere questo il motivo”. Ha proseguito, però, dubitando che sia quello il vero motivo del loro distacco, dato che si è trattato, dal suo punto di vista, di un episodio isolato morto sul nascere. “Sarei curioso – ha detto – di capire poi questo netto distanziamento a cosa realmente è davvero dovuto.

Magari però una piccola parte è dovuto alla mia risposta al tweet di Giulia”.