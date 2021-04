Momento critico alle Honduras che già sono teatro di continui scontri dialettici e non solo tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi. Qualcuno arriva e qualcun altro purtroppo deve invece abbandonare improvvisamente l’avventura: si tratta di Beppe Braida, il celebre comico che sta facendo i conti in questo momento con un grave problema familiare.

Isola dei Famosi 2021, Beppe Braida abbandona il gioco

La notizia è stata rilanciata in questi minuti dal profilo ufficiale dell’Isola dei Famosi che su Instagram ha voluto rendere noto al pubblico cosa sta accadendo in questi momenti alle Honduras. Purtroppo si apprende infatti dell’immediato e improvviso abbandono di Beppe Braida, il comico naufrago.

“Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore“, sono queste le parole con cui gli autori del programma hanno deciso di dare la notizia al pubblico senza aggiungere nulla però su quale sia il motivo che abbia comportato l’immediato rientro di Beppe Braida in Italia.

L’immediato ritorno di Braida in Italia: cosa succede ora

In tantissimi si stanno domandando in questi momenti cosa possa essere accaduto qui in Italia di tanto grave da far rientrare immediatamente Braida dalle Honduras e non è dato sapere se il suo abbandono sarà temporaneo o definitivo e se dunque, superato il momento, ritornerà mai all’Isola.

Tantissimi nonostante l’incognita i messaggi che arrivano da parte dei seguaci che stanno lasciando parole di conforto al comico.

La produzione dell’Isola dei Famosi annuncia l’abbandono di Beppe Braida. Fonte: Instagram

Non è nemmeno dato sapere se l’improvviso abbandono di Braida avrà conseguenze sulle dinamiche generali del gioco: c’è chi si domanda infatti se per questo improvviso abbandono gli autori decideranno di annullare il televoto che vede in sfida Andrea Cerioli e Drusilla Gucci facendono valere l’addio di Braida come un’eliminazione.

Non rimane che attendere la prossima puntata del reality per avere ulteriori aggiornamenti da Ilary Blasi, lunedì prossimo 12 aprile su Canale 5.