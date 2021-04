Eleonora Daniele è una giornalista e conduttrice italiana. Da diversi anni conduce Storie italiane, programma di Rai 1 che racconta la quotidianità italiana soffermandosi in particolare sui fatti di cronaca.

Eleonora Daniele al Grande Fratello

Eleonora Daniele nasce a Padova il 20 agosto 1976. Il suo debutto in televisione avviene nel 2001, mentre lavora in banca. Infatti, viene scelta come ballerina del programma La sai l’ultima?. Nello stesso anno, partecipa come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello, riscuotendo una certa popolarità tra il grande pubblico, anche se molti nella ricordano nel famoso reality.

La casa del GF per Eleonora rappresenta un importante trampolino di lancio nel mondo della televisione. Infatti, in quegli anni inizia a lavorare come attrice in numerose serie. Per fare solo alcuni esempi, recita in La squadra, Un posto al sole, Carabinieri, e Diritto di difesa. Inoltre, debutta al cinema in Le barzellette dei fratelli Vanzina, e a teatro in Rondone e Rondinella di Pirandello.

Eleonora Daniele: la carriera, il passaggio alla conduzione televisiva

La recitazione, tuttavia, non è la sua strada. Nel 2004, infatti, approda alla conduzione di Unomattina, che conduce fino alla stagione 2010/2011.

Le sue esperienze come conduttrice sono molte e variegate: da Miss Italia nel mondo con Massimo Giletti a Ciak…si canta! con Nino Frassica. E, ancora, dal Festival di Castrocaro a Linea Verde. Infine, nel 2013 le viene affidata la conduzione del programma Storie Vere, ribattezzato in seguito Storie Italiane. Il programma riscuote molto successo, e ne viene ricavato uno spin off, sempre condotto da lei, Il Sabato Italiano.

Eleonora Daniele: la carriera, giornalismo e non solo televisione

Eleonora Daniele è anche una giornalista. Fin da piccola, infatti, capisce che la sua strada è la comunicazione.

Il colpo di fulmine con il mondo del giornalismo avviene durante le scuole elementari, grazie a una maestra. Nel 2013, quindi, si laurea in Scienze della comunicazione alla LUMSA col voto di 110 e lode. Dal 2012 è iscritta all’Ordine dei giornalisti come praticante, ed è professionista dal gennaio 2016. Inoltre, nel 2015 ha pubblicato il volume Storie vere. Tra cronaca e romanzo, tratto dall’esperienza del suo omonimo programma.

La Daniele e la vita privata: il legame con la famiglia e i lutti

Eleonora Daniele è molto legata alla sua famiglia. Ultima figlia di Antonio e Iva, ha due sorelle, Elisabetta e Cosetta, e un fratello, Luigi.

Nel 2010 muore il padre Antonio a causa di una malattia, sconvolgendo gli equilibri familiari. Nel 2015, la famiglia Daniele subisce un altro grave lutto. Viene a mancare Luigi, affetto da autismo, provocando un grande dolore in tutta la famiglia, anche nella sorella Eleonora. Dopo la morte del fratello, le tre sorelle decidono di fondare l’associazione Life Inside, che aiuta le persone affette da autismo e le loro famiglie. D’altronde, Eleonora Daniele è sempre stata molto attenta alla beneficienza. Nell’autunno del 2005, infatti, ha posato con altre 12 showgirl per Woman for Planet 2006, un calendario i cui proventi sono andati ad un’associazione benefica ambientalista per le foreste della Bolivia.

Eleonora Daniele: vita privata, marito e figlia

Eleonora Daniele è molto riservata sulla sua vita privata. È stata fidanzata per qualche tempo con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico, e direttore marketing di una compagnia cinematografica. Nel 2002 Eleonora incontra a una festa al famoso Piper Giulio Tassoni, imprenditore nell’ambito della cosmesi e discendente dell’aristocratico modenese Alessandro Tassoni, scrittore e poeta del ‘600.

I due si scambiano qualche sguardo, ma è solo un mese dopo, durante una cena a casa di un’amica comune, che scocca la scintilla. La coppia convive per 16 anni, e si sposa nel 2019 a Roma. Il 25 maggio 2020 nasce la loro prima figlia, Carlotta.