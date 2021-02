Il 17 febbraio è una data che nella vita di Eleonora Daniele, una delle conduttrici più amate della televisione, ora al timone del suo saldo appuntamento mattutino, Storie Italiane, ha un peso specifico. Era proprio il 17 febbraio del 2015 infatti quando la conduttrice faceva i conti in presa diretta con la morte del fratello Luigi. Un dolore incancellabile che la conduttrice non ha mancato di ricordare nel giorno del suo anniversario su Instagram.

Eleonora Daniele e la morte del fratello Luigi, affetto da autismo

È un dolore acuto, di quelli che purtroppo quando arrivano cambiano l’esistenza e permangono incancellabili. La morte del fratello Luigi, nel 2015, ha segnato l’esistenza di Eleonora Daniele che nonostante il tempo trascorso e i successi raggiunti, nel lavoro ma anche nella sua vita privata come la nascita della figlia Carlotta, non si affievoliscono.

La morte improvvisa a soli 44 anni dopo un ricovero

Qualche tempo fa, nel corso di una lunga e toccante intervista nel salotto televisivo di Domenica In, la conduttrice Eleonora Daniele aveva deciso di aprirsi di più su quel lutto che aveva colpito lei e la sua famiglia: “Era mio fratello, un ragazzo autistico, più grande di me di 6 anni. Quando lui se ne è andato per me è cambiato tutto, come se a un certo punto io fossi rimasta senza vita – aveva raccontato a Mara Venier, sua collega ma anche grande amica – C’è una foto molto bella, in cui lui sembra dirmi di non essere mai andato via. Un amore così grande non può passare mai“.

E anche recentemente, in occasione della chiacchierata a Storie Italiane con Asia Argento, la Daniele aveva dedicato qualche parola al fratello: “Io personalmente ancora non riesco a elaborarlo, questo lutto“, aveva detto la Daniele parlando di Luigi, morto all’improvviso a soli 44 anni dopo essere stato ricoverato in una struttura specializzata di Padova.

Il post in suo ricordo nel giorno dell’anniversario di morte

A distanza di 6 anni da quel tragico giorno, la Daniele ha voluto ricordare il fratello Luigi su Instagram con un dolce post che lo ritrae, allegando parole d’affetto in un giorno così doloroso per lei: “Sei anni che te ne sei andato.

Amore mio grande. Senza di te un grande vuoto . Per sempre sarai nel mio cuore dove ti custodirò per tutta la vita“. Tantissimi i messaggi che sono arrivati per lei da parte di amici, conoscenti ma anche solamente dal pubblico che non ha mai smesso di starle vicini sia nei momenti più infelici che in quelli più solari.

Da Valerio Scanu a Francesco Fredella ma anche Monica Leofreddi, Luca Abete, Maria Grazia Cucinotta: numerosi i volti dello spettacolo che con semplici cuori le sono stati vicini nel giorno del triste anniversario.

Il post di Eleonora Daniele per il fratello Luigi nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa. Fonte: Instagram

