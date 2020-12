La conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele, ha sorpreso i fan con un tenerissimo scatto pubblicato sui suoi profili social. Per il Natale, infatti, la Daniele ha condiviso con i suoi fan la gioia delle prime feste vissute assieme alla figlia Carlotta, nata lo scorso 25 maggio. Tanti i messaggi in risposta al dolce scatto della conduttrice.

La foto di Eleonora Daniele e la figlia Carlotta

Il pubblico Rai che la segue da anni ha potuto vivere assieme ad Eleonora Daniele tutti i passi della grande gioia della conduttrice per questo difficile 2020.

Dall’annuncio della gravidanza, fino alle ultime puntate prima dello stop, quindi il parto, il ritorno al lavoro e qualche occasionale foto della piccola Carlotta, nata proprio dall’amore tra Eleonora Daniele e Giulio Tassoni.

La nuova famiglia, pochi giorni fa, ha così potuto festeggiare insieme il primo Natale. Una giornata celebrata con uno scatto che la Daniele ha condiviso assieme ai suoi fan dei profili social. Su Instagram, la conduttrice ha infatti condiviso una foto della piccola Carlotta, che ora ha 7 mesi.

Eleonora Daniele e la figlia Carlotta

L’amore di Eleonora Daniele per Carlotta

Alla foto, che vede Eleonora Daniele tenere in braccio la piccola Carlotta, si aggiunge la dolcissima didascalia, dedicata proprio ai follower: “Auguri felici a tutti di Buon Natale da me e Carlotta“, con tanto di hashtag “il suo primo Natale“.

I seguaci non hanno fatto attendere risposta: l’amico Alberto Matano ha mandato un cuore, auguri anche da Valeria Graci, Monica Leofreddi e persino dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

Nei mesi scorsi, la Daniele aveva più volte parlato della gioia del diventare mamma a 43 anni: “Ho desiderato tanto Carlotta ed è arrivata quando non pensavo più di poterla avere.

Fare un figlio a 43 anni, si sa, non è semplice: adesso sono un po’ stanca per l’allattamento e le notti insonni, ma non è nulla al confronto della gioia” aveva detto.

Il parto di Eleonora Daniele

Oltre a questo, una delle conduttrici più apprezzate della Rai aveva anche raccontato a Mara Venier i dettagli della nascita di Carlotta: “È stata la gioia più grande della mia vita. Non pensavo fosse un’emozione così grande, non ho mai provato una cosa simile” aveva detto, dopo aver raccontato per filo e per segno il parto cesareo.

Quella di Natale, però, non è l’unica foto di Eleonora Daniele assieme alla figlia: la conduttrice aveva già condiviso altri dolcissimi scatti della figlia, ma questo è uno dei pochi in cui la bambina si vede nella sua interezza (e tenerezza).

